Devlet tarafından güvence altına alınan ve bireylerin hak, özgürlüklerini koruyarak toplumda yaşamaları etkin vatandaşlık olarak tanımlanabilir. Birey, bu sorumlulukların bilincinde olduğu sürece etkin vatandaşlar olarak kabul edilir.

ETKİNLİK VATANDAŞLIK NEDİR?

4. sınıf etkin vatandaşlık konusu çok hak ve özgürlükler kapsamında ele alınmalıdır. Bu kapsamda kişilerin yaptıkları davranışların bilincinde olması sorumluluk olarak adlandırılır. Bireyin sorumluluk alma süreci evde başlarken ilerleyen dönemlerde okulda, işte ve toplumda da devam eder. Evde yerine getirmemiz gereken sorumluluklar arasında eve geç gelmemek, ev işlerinde yardımcı olmak, evi temiz tutmak, ev ekonomisini doğru kullanmak vb durumlar yer alırken okulda bulunan sorumluluklar arasında okula zamanında gitmek, dersleri dinlemek, ödevleri yapmak vb. yer alır.

Özgürlük ve bağımsızlık da etkin vatandaşlık konusunun içinde yer alır. Milli bağımsızlık ve özgürlük her ülke vatandaşının temek hakkıdır. Bu hak sayesinde bireyler yaşadıkları toplumda rahat ve hür bir şekilde yaşar. Bağımsızlığı ve özgürlüğü olmayan toplumlarda etkin vatandaşlıktan bahsedilemez.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti 20 Nisan 1920 tarihinde Cumhuriyet'i ilan ederek Türk ulusunun bağımsızlığını kazanmıştır. Geçmişten günümüze milli bağımsızlık ve özgürlüğe zara veren tüm girişimler terör ve darbe olarak adlandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi de bunun en yakın örneklerindendir. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaktadır. Bağımsızlığımızı simgeleyen bu adımlar etkin vatandaşlık kavramının geçerliliğini sağlamakta ve bireylerin de özgürlüğü ve bağımsızlığı kısıtlayan bu tür girişimlere karşı olmasını sağlar.

ETKİN VATANDAŞLIĞIN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Etkin vatandaşlık kapsamında bireylerin sahip olduğu haklar şunlardır: