Ses teknolojileri çevremizdeki sesleri en iyi şekilde algılamak için ortaya çıkmıştır. Doğada bulunan ve duyabildiğimiz her titreşim bir sestir. Sesi algılamak için duyu organımız kulaktır. Kulağımız ile algıladığımız ses titreşimleri beynimize ulaştığında duyma işlemi gerçekleşir. Ses teknolojisi de bu sistem ile ortaya çıkmış ve yıllar içerisinde değişimler yaşamıştır. İşte ses teknolojilerinin gelişimi hakkında bilinmesi gerekenler.

SESİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ

Teknoloji ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyen bir alandır. Bu gelişimler ses sistemleri noktasında da her geçen gün kendini yenileyerek ilerlemektedir. İlk olarak sesin bir yerden başka bir yere iletilmesi ile başlayan ses teknolojileri zamanla gelişerek bu seslerin kaydedilmesi ve yayılmasına da olanak sağlamıştır.

SES KAYIT VE DİNLEME TEKNOLOJİLERİ NELERDİR?

Ses teknolojilerinin hayatımızda farklı modelleri ile kullanımı bulunur. Bunlar arasında pek çok özelliği tek bir cihazda birleştiren ise telefondur. Şimdi Ses kayıt ve dinleme teknolojilerine detaylıca bakalım:

Telefon ilk üretildiğinde sadece bir yerden başka bir yere ses iletimini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Önceden iletimi sağlayan teller zaman içerisinde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte ceplerde taşınacak bir boyuta getirilmiştir. Günümüzde telefonlar sadece iletişim aracı değil aynı zamanda ses kaydedici, dinleme ve ses düzenleyici olarak da kullanılmaktadır.

Ses kaydının alınması ise sesin iletilmesinin ardından üzerine çalışılan bir konu olmaya başladı. Bu alanda Thomas Edison pek çok çalışma ile denemeler gerçekleştirdi ve başarıya ulaştı. Edison'un ürettiği ve adına fonograf adı verilen cihazlar seslerin kayıt alınmasına ve ardından da yeniden dinlenmesine imkan sağlıyordu. Fonografın başarı kısa sürede farklı ses teknolojilerinin ortaya çıkmasına da neden oldu.

Bir başka ses teknolojisi ise gramafondur. Gramafon tek başına kullanılmaz. Plak ile birliktedir. Bu yüzden gramafonla birlikte plaklarda da gelişmeler yaşanmıştır. İlk aşamada seslern kaydı plaklara yapılırken ardından bu kaydedilen sesler gramafon yardımı ile çalınır. Gramafon ve plak ile birlikte müzik piyasası hızlı bir şekilde yükselmiştir.

Sesin kaydedilmesini sağlayan bir diğer ses teknoloji cihazı da kasetçalardır. Kasetçalarlar sesleri depolar. Bu sesler kasetçalarların içerisinde yer alan şeritlerin üstüne kaydedilir. 90'lı yıllarda özellikle popülerliği artan bu kasetçalarlar günümüzde ise kullanılmamaktadır.

Ses teknolojilerinin gelişimindeki altın çağı başlatan ise video kameraların üretimi olmuştur. Video kameraların en büyük özelliği hem sesi hem de görüntüyü kaydetmesidir. Bu da kayıtların daha net ve gerçekçi olmasını sağlamaya başlamıştır. Video kameralar sayesinde yapılan çekimler yıllar sonrasında da hem görüntü hem de ses olarak izlenebilmektedir.

Ses teknolojilerinin son aşaması ise DVD ve CD'lerdir. Ses iletimi ile başlayan ses teknolojilerinin gelişimi DVD ve teknolojilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bilgisayarlarda kullanılan bu teknoloji içine ses ve görüntüler sıkıştırılarak uzun süreli saklama imkanı sağlamıştır. CD ve DVD içine kişiler istedikleri kadar ses ve görüntü dosyası atabilir. Tüm bu gelişmeler ses teknolojilerinin gelişmesini ve önümüzdeki dönemlerde de bu gelişmelerin devam edeceğini göstermektedir.