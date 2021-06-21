4. sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerinde gördüğü temel kouların başında sözcükte anlam gelir. Sözcükte anlamla ilgili 4. sınıf gerçek anlam konu anlatımı - Gerçek anlam nedir? Gerçek anlam örnekleri hakkında öğrencilerin bilmesi gereken tüm detayları yazımızda kolaylıkla bulabilirsiniz.

GERÇEK ANLAM NEDİR?

Gerçek anlam cümlede kelimenin kullanıldığı ilk anlamdır. Kelimenin en açık ve anlaşılır halidir. Kullanıldığı takdirde akla direkt olarak anlatılmak isteneni getirir. Karşınızdaki kişilerin cümlede farklı anlamlar aramasına yol açmaz. Bu yüzden gerçek anlam kelimelerin sözlükteki karşılığı olarak da tanımlanabilir. Anlamla doğrudan ilişkili olan bu kelimeler farklı kullanımlara göre değişkenlik gösterse de anlam karmaşasına yol açmaz.

GERÇEK ANLAM ÖRNEKLERİ

Sözlük anlam olarak da tanımlanan gerçek anlamın kullanımı açık bir şekilde anlaşılırdır. İşte sözcükte gerçek anlamda kullanılan örnekler:

Sabah ilk işim perdeyi açmak oldu.

Bu cümlede kullanılan perde kelimesi, ev eşyasıdır. Pencerelerin örtülmesi için kullanılan bu malzeme açık olan bir alanı örtmek ya da o alanı açmak için kullanılır. Cümledeki anlamı da akla gelen ilk anlamdır. Bu yüzde gerçek anlam kullanımına doğru bir örnektir.

Burnu kokuyu çok iyi alır.

Koku kelimesi var olan bir eşyadan, yerden ya da kişiden etrafa yayılan durumdur. Burada da koku kelimesi ile ilk okunduğunda sözcüğün kişinin koku duyusunun gelişmiş olduğu belirtildiği anlaşılmaktadır.

Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan sözcükler

Sözcükte anlamda gerçek, mecaz ve terim anlam bulunur. Ancak bazı sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir. İşte bu duruma uygun kullanımlara örnekler:

Yazmak en büyük hobisidir.

Yazması kapıya sıkıştı.

Burada ilk cümle fiil olarak yazmayı ifade eder. Kişinin yazı yazdığını anlatmak için kullanılır. İkinci cümledeki yazma ise fiil değil başa takılan örtüyü ifade eder. Bu da mecaz kullanımdır.

Yüzmeyi severim.

Derim yüzüldü

İlk cümledeki kullanım fiildir ve gerçek anlamda kullanılmıştır. İkinci cümlede ise derinin soyulması ifade edilmek için mecaz anlam tercih edilmiştir.