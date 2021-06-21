Çevremizde görsel olarak pek çok malzeme ve eser bulunur. Özellikle sanat eserlerinde kullanılan bir teknik olan görsel okuma sayesinde fotoğraflar ve farklı görseller incelenebilir. Bu görsellerin bizlere neler anlattığını öğrenmek yapılan görsel okumanın detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

GÖRSEL OKUMA NEDİR?

Görsel kuma yazılı olarak hayata geçirilen metinlerin dışında fotoğraf, görsel ve bunun dışında doğada yer alan tüm ögeleri anlamlandırma yöntemidir. Görsel okuma yapabileceğimiz ögeler şu şekilde sıralanabilir:

Fotoğraflar, resimler, afiş ve bilbaordlar, haritalar, semboller, ifadeler, Karikatürler, grafikler ve tablolar. Bu ögeleri görsel okuma ile detaylı bir şekilde inceleyerek, ne anlatmak istediğini ve hangi mesajları taşıdığını anlayabiliriz. Böylelikle gözümüzün gördüğü her öge bizler için daha anlamlı hale gelir.

Görsel okuma sürecinde bir resim içerisinde farklı detaylar görebilirsiniz. İnsanların, yüksek binaların, ağaçların ve araçların olduğu bir resim içerisinde farklı dönemlere ait araçlar, kıyafetler giyen insanlarda görebiliriz. İş bu resim içerisinde bize dönem ve yaşayış şekli hakkında bilgi verildiğini görsel okuma sayesinde anlayabiliriz. Ancak görsel okuma sırasında bir resimde yer alan kişilerin ekonomi seviyesi hakkında net bir yorumlamaya ulaşamayabiliriz.

Görsel okuma yapabilmenin kişilere en önemli katkısı etrafımızda yer alan ögelerin ve işaretlerin daha anlamlı hale gelmesidir. Bir tabloya ya da afişe sadece bakmaktansa görsel okuma yöntemi ile tabloyu yorumlayarak eserden farklı mesajları alabilirsiniz. Görsel okumanın kapsadığı konu başlıkları da çeşitlilik gösterir. Görsel okumanın sadece görseller ve resimler üzerinden yapılabileceği algısı yanlıştır. İşte görsel okumanın yapılabileceği konu kapsamları:

Akıllı işaretleri görsel okuma yardımıyla inceleme

Harita ve krokileri görsel okuma yöntemiyle inceleme

Tablo ve grafikleri görsel okuma yardımıyla okuma

Karikatürleri görsel okuma yöntemiyle yorumlama

Bu kadar geniş bir alanda etkili olan görsel okuma günlük hayatta da sıklıkla kullanılabilen bir yöntemdir. Görsel okumanızı geliştirerek etrafınızda gördüğünüz tüm imge, sembol, görsel ve fotoğrafları inceleyerek anlamlandırabilirsiniz. Görsel okuma kapsamı açısından meslek hayatınızda da önemli bir yer tutar.