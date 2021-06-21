4. Sınıf Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler Konu Anlatımı – Günlük Hayatta Kullanılan Dini İfadeler Nelerdir?

Günlük konuşmalarımızda dini ifadeleri doğru ve yerinde kullanmak hem Allah'ın sevgisini kazanmak hem de çevre ile olan ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. İnsanlarla selamlaşmak, hasta insanlara ziyaret esnasında güzel kelimler kullanmak için tercih ettiğimiz pek çok dini ifade, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Karşılaştığımız pek çok farklı durumda ihtiyaç duyduğumuz bu kelimelerin ise oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Şimdi yazımızda günlük hayatta kullanılan dini ifadelere açıklamaları ile yer vereceğiz. 4. Sınıf günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler konu anlatımı hakkında tüm merak edilenleri sizlerle paylaşacağız. İşte tüm detaylar…

GÜNLÜK KONUŞMALARIMIZDA DİNE İLİŞKİN İFADELER

Dini açında yaşanan olaylar karşısında farklı ifadeler kullanmamız hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kullanmamızı önerdiği kelimelere özellikle dini kitaplarda rastlamak mümkündür. İnsanlar yaşamlarında pek çok durumla karşılaşabiliyor. Olaylar kimi zaman bir musibet kimi zaman da bir nimet olarak bizlere geri dönüyor. Bu olaylar karşısında pek çok Müslümanın sığındığı kelimeler hem dua niteliği taşırken hem de özel anlamları ile içsel bir güç sağlıyor.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN DİNİ İFADELER

İslamiyet'te ayrı bir öneme sahip olan dini ifadeler, Müslümanlar için son derece önem arz etmektedir.

Günlük hayatta kullanılan dini ifadelere ilişkin detaylar şöyle sıralanabilir;

İNŞALLAH: Sıklıkla kullandığımız bu ifade "Allah izin verirse" anlamına gelmekte ve gerçekleşmesi beklenen bir durumun Allah'ın izni ve desteği ile olmasını ifade etmektedir.

MAŞALLAH: Özellikle nazara karşı kullanılan bu kelimenin anlamı "Allah kem gözlerden korusun" anlamına gelmektedir.

ELHAMDÜLİLLAH: Verilen nimetler kaşsısında Allah'a teşekkür etmek için gündelik yaşamda çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Anlam olarak da "Allah'a şükürler olsun" demektir.

HELAL VE HARAM: Helal, İslam dininin onayladığı hayırlı ve temiz nimetler için kullanılırken haram ise tam tersi dinin yasakladığı birçok nimet ve durumlar kaşsısında kullanılmaktadır.

ALLAH RAZI OLSUN: İyilik gördüğünüz kişilere karşı kullanabileceğiniz bu kelime karşınızdaki insana teşekkür etmek için kullanılmaktadır. "Allah'ın kulundan razı olması" anlamlarını barındırmaktadır.

Bunların yanı sıra kullanılan diğer dini ifadeler aşağıdaki gibidir;

Allah sabır versin

Allah bereket versin

Allah zihin açıklığı versin.

Allah'a emanet ol.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Allah kaza ve beladan korusun.

Mekanı cennet olsun.

Allah acil şifalar versin

Bu ifadeleri yaşadığımız olaylar karşısında sıklıkla kullanmaktayız. Ayrıca bunlar; iyi niyet, minnettarlık ve duaları içerdiğinden dolayı insani ilişkilerin olumlu bir yön bulmasına yardımcı olmaktadır.