Türkçe dil bilgisinde pek çok farklı yazım kuralı bulunmaktadır. Bunlardan biri hece bilgisidir. Bu yazımızda 4. Sınıf öğrencilerin Türkçe dersi müfredatında yer alan hece bilgisi konu anlatımı hakkında bilmesi gereken tüm detayları paylaşacağız. Ağızdan çıkan ses ya da bu seslerin oluşturduğu topluluğa verilen genel tanım olan hecede bulunan ünlü harfler ise kelimenin hece sayısını bildirir. İşte 4. Sınıf harf hece bilgisi konu anlatımı - Harf hece bilgisi hakkında her şey…

HECE NEDİR?

Hece, kişilerin ağızlarından çıkan sesler ya da bu seslerin oluşturduğu topluluklara denir. Türkçe'de toplam 6 hece türü bulunur. Bunlar tek harfli- bir ünlü bir ünsüz harften, bir ünsüz- bir ünlü harften, bir ünsüz-bir ünlü ve bir ünsüz harften, bir ünsüz- bir ünlü- iki ünsüz harften, bir ünlü- iki ünsüz harften meydana gelen hecelerdir. Hecenin özellikleri ise şunlardır:

Türkçe'de ünlü harf her hecede bulunur.

Heceler iki ünsüzle başlamaz.

Ünlü harflerle sonlanan hecelere açık hece, ünsüz harflerle bitenlere kapalı hece adı verilir.

Her hece anlamlı olmak zorunda değildir.

HARF HECE BİLGİSİ ÖRNEKLERİ

Tek ünlü harften oluşan hece örneği:

"Azı karar çoğu zarar" cümlesinde 8 tane ünlü harf vardır. Tümcede 8 hecenin olduğu anlamına gelir.

"Salı günü dedem gelecek" açık hece örneği:

Sa-lı, ge-le, de, gü-nü

"Annem kek yaptı" kapalı hece örneği:

-Nem, kek, -yap

Her hecede anlam aranmayabilir. Bu kapsamda "Annem elma aldı" cümlesi üzerinden incelemeyi yapabiliriz.

An-nem, el-ma, al-dı

Burada -an, -nem, -el ve -al anlamlı heceler iken diğerleri ise anlamsız hecelerdir.

Hece düşmesi

Hece düşmesi Türkçe dil bilgisinde ünlü düşmesi olarak da bilinir. Burada ilki heceden oluşan kelimeler ünlü bir harf ile ek alırsa kelimedeki ikinci hecede yer alan ünlü harf düşer.

Resim-i : Resmi

Alın-ı: Alnı

SATIR SONUNA SIĞMAYAN SÖZCÜKLER NASIL YAZILIR?

Hece bilgisinde eğer bir kelime satır sonuna sığmaz ise heceyi bölmek gerekir. Heceyi böldüğünüzde kelimenin devam edeceğini belirten ise "-" işaretidir.