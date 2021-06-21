Türkiye Cumhuriyeti Anadolu topraklarında yer alan, farklı kültür ve geleneklerin bulunduğu bir coğrafyadır. Türkler için kültür ve gelenekler önemli bir yer tutar ve tolumun bireyleri tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır.

KÜLTÜREL MİRAS NEDİR?

Kültürel miras geçmişten günümüze toplumun değerlerinin, geleneklerinin ve göreneklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Kültürel mirasın önemi ise şunlardır:

Geçmişin özelliklerini ve detaylarını net bir şekilde öğrenmemizi sağlar.

Kültürler ve dönemler arası farklılıkları ortaya koyar.

Kültürel miras yabancı toplumlar tarafından ilgi görülmesini sağlar.

ÖRNEKLER İLE KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Kültürel miras somut ve soyut olarak ikiye ayrılır. Somut kültürel miraslar gözlemlenebilir ve elle tutulabilir. Burada eserler ve yapılar somut mirasların en iyi örnekleridir. Soyut kültürel miraslar ise milletlerin sahip olduğu değer yargıları, gelenekler, görenekler ve yaşam biçimleridir. Türk toplumuna geçmişten süregelen somut ve soyut kültürel miraslara gelin hep birlikte bakalım.

SOMUT KÜLTÜREL MİRASLAR

İbni Haldun tarafından yazılan Mukaddime

Mimar Sinan'ın Süleymaniye, Selimiye ve Mihrimah Sultan Camisi

İstanbul'un Osmanlı'nın başkenti olması ile Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen Topkapı Sarayı.

Osman Hamdi Bey'in çizdiği Kaplumbağa Terbiyecisi eseri.

SOYUT KÜLTÜREL MİRASLAR

Atasözleri ve deyimler

Toplumların kız isteme törenleri

Düğün ve kına gecesi etkinlikleri

Halk oyunları

Ozanlık geleneği

Bayram ziyaretleri

Sahip olunan tüm bu kültürel miraslar toplumumuzun özelliklerini yansıtır ve dış dünyaya karşı bizleri tanıtır. Bu değerlerin sürdürülmesi için korunması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Türk kültüründe farklı coğrafyalarda farklı gelenek ve görenekler görülebilir. Buna da kültürel çeşitlilik denir. Kimi bölgeler yemekleri ile kültürel bir miras elde ederken kimi kültürler ise halk oyunları, el sanatları ve mimarisi ile ön plana çıkar. Toplumun kültürel mirası en çok yemeklerine yansıt. Örneğin doğuda yağlı ve etli yemekler ön plandayken Ege bölgesinde zeytinyağlı yemekler daha çok tercih edilir.