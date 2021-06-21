İtme ve çekme hareketini yapmamızı sağlayan kuvvettir. Kuvvetin bir diğer anlamı da hareket olarak adlandırılır. Çünkü hareket olmadan kuvvet de olmaz. Burada bir eşyayı ya da cismi durduğu yerden farklı bir yere taşırsanız burada uygulanan güce kuvvet denir. İşte 4. Sınıf Fen Bilimleri konusu olan kuvvet hakkında merak edilenler.

KUVVETLERİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Kuvvetin sözlük tanımı bir eşya ya da cismin yerini güç uygulayarak yerinden hareket ettirmektir. Kuvvet konusu hayatın pek çok alanında kolaylık sağlar. İstediğimiz şeyleri yapabilmemiz için kuvvete ihtiyacımız vardır. Kuvvet konusu Fen Bilimleri konusu olarak anılsa da günlük hayat içerisinde geniş yer bulur. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri ise şunlardır:

Kuvvet hareket etmeye cisimleri hareket ettirmemize yardımcı olur.

Hareket eden cisimlerin hareketini durdurmanızı sağlar. Eğer aşağıya doğru düşen bir cisim ile karşı karşıya kalırsanız bunu kuvvetle durdurabilirsiniz.

Hızla hareket eden madde ve cisimlerin hızını daha da arttırabilir ya da yavaşlamasını sağlayabilirsiniz. Bir bisiklet pedalının hızını uygulayacağınız kuvvet belirler.

Kuvvet uygulayarak cisimlerin yönlerinin değişmesini de sağlayabiliriz. Örneğin bir topa ayağınız ile vurarak onun farklı yönlere gitmesini sağlayabilirsiniz.

Kuvvet uygulayarak cisimler üzerinde gösterebileceğimiz bir diğer etki ise cisimlerin şeklini değiştirmektir. Sert ve katı olmayan cisimlere kuvvet uyguladığınız takdirde ona istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu duruma en iyi örnek oyun hamurlarıdır.

Kuvvet ile cisimlerin kırılmasına da neden olabilirsiniz. Bir çubuğa uygulanan kuvvet ile bu sert cismi kırabilirsiniz.

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi esnek maddeler için de geçerlidir. Esnek maddelere kuvvet ile yüklenildiği zaman şekil değiştirebilir.

Kuvvet sadece maddelere değil insanlara da uygulanır. Bir kişiyi itmek, başka bir yere taşımak ya da itmek kuvvet konusuna girer. Tüm bu detaylara baktığımızda kuvvetin hayatımızın her alanında uygulandığı ve kuvvet uygulanmadan pek çok şeyin yapılamayacağı görülmektedir.

KUVVETİN BİRİMİ NEDİR?

Kuvvetin birimi F ile ifade edilir. Formulü ise F=m.a'dır. F, kuvvet; m, kütle; A 'da ivmedir. Kuvvetin Fen bilimleri alanına girişi ise Isaac Newton'dan gelmektedir.