Kelimelerin akla ilk gelen anlamının dışında kullanılması sözcükte mecaz anlam olarak adlandırılır. Mecaz anlam kullanımı en çok deyimler ve atasözlerinde kullanılır. Konunun detaylı anlatımı ve anlaşılabilir olması açısından 4. sınıf mecaz anlam konu anlatımı - Mecaz anlam nedir? Mecaz anlam örnekleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık.

MECAZ ANLAM NEDİR?

Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamının dışında kullanılmasına mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kelime gerçek ve yan anlamdan tamamen bağımsız olarak kullanılır. Mecaz anlam aynı zamanda edebi sanatta da sıklıkla kullanılır. Deyim ve atasözlerinin bel kemiği olan bu sözcükte anlam konusunda tariz, mecaz-ı mürsel, abartma, kişileştirme ve kinaye gibi farklı mecaz türleri de bulunur.

MECAZ ANLAM ÖRNEKLERİ

Mecaz anlam kullanımı çok yaygın ve geniştir. Bir kelime aynı anda hem gerçek anlam hem de mecaz anlamda kullanılabilir. Ancak mecaz anlam ile yan anlam kullanımı sıklıkla karıştırılabilir. Yan anlamın cümlenin gerçek anlamından bağımsız olmadığı unutulmamalıdır. Mecaz anlam ise gerçek anlamdan tamamen kopmuştur ve cümlede farklı anlamları ifade etmek için kullanılır. İşte mecaz anlam kullanımına ait bazı örnekler:

Hamamda derimi yüzdüler

Burada yüzmek fiili gerçek anlam değil mecaz anlamdadır. "Derimi yüzdüler" derken kese sırasında baskı uygulandığı anlatılmak istenmiştir.

Yeni gelen öğretmen sığ biri

Bu cümlede öğretmenin yeterli yetkinlik ve bilgiye sahip olmadığı denizlerdeki derinliği ifade etmek için kullanılan sığ kelimesi ile anlatılmıştır.

Kırdığın cevizler sonunu getirdi

Ceviz kırmak bir deyim olarak Türkçe'de yer alır. Yapılan hataları belirtmek için kullanılır.

Televizyon izlerken içim geçmiş.

İç geçmek mecaz anlatıma ait bir kullanımdır. Uyumak ile uyumamak arasındaki durumu anlatmak için kullanılmıştır.

Kirli işlere bulaşarak başını belaya soktu

Kirli işler bu cümlede kişinin doğru olmayan ve kendisine zarar veren işler ile başının belaya girdiğini anlatmak için kullanılmıştır.

Yaptıkları ile gözümden düştü

Gözden düşmek de atasözleri ve deyimlerde sıklıkla tercih edilir. Bir kişinin yanımızdaki değerinin azaldığını belirtmek için kullanılır.