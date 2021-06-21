Mıknatıs günlük hayatta metal maddeleri çekmek yada bazı maddelerin metal zeminlere yapışmasını sağlamak için kullanılır. Ancak çok bilinmese de mıknatısın bazı maddeleri itme özelliği de vardır. Sizler için hazırladığımız bu yazı da mıknatısın ne olduğu, özellikleri ve farklı maddelere uyguladıkları kuvvetler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

MIKNATISLARIN UYGULADIĞI KUVVET NEDİR?

Mıknatısın içeriği nikel, demir ya da kobalt maddelerinden meydana gelir. Mıknatısın genel olarak çekme özelliği olduğu bilinse de itme özelliği de vardır. Mıknatıs çeşidi ise 2 tanedir. Mıknatıslar yapay ve doğal olmak üzere iki şekilde ayrılır.

Yapay mıknatısın yapısında çekme ve itme özelliği yoktur. Sonradan eklenen malzemeler ile mıknatıs özelliği kazandırılır. Doğal mıknatıs ise doğada meydana gelir ve kendiliğinden oluşur. Mıknatıslar kullanım şekilleri de değişiklik gösterir. İşte kullanım şekillerine göre mıknatıs çeşitleri:

Halka mıknatıs, u şekli mıknatıs ve çubuk mıknatıs

MIKNATISLARIN AYNI VE FARKLI KUTUPLARININ BİRBİRLERİNE UYGULADIĞI KUVVET

Mıknatıslarda iki ayrı uç bulunur. Bunlar iki farklı kutbu temsil eder. Mıknatısların bir ucu Kuzeyi, diğer ucu ise Güney'i gösterir. Kuzey N harfi ile Güney ise S harfi ile temsil edilir. Bunlar İngilizce'deki yön terimlerinden alınmıştır. Mıknatısların aynı ve farklı kutuplarının birbirlerine uyguladığı kuvvet konusunu aşağıdaki örnekler ile inceleyelim:

İki farklı mıknatısın iki kuzey ucunu da yakınlaştırın. Bu işlemi yaparken mıknatısların birbirini çektiğini değil ittiğini görebilirsiniz. Çünkü aynı kutuplar birbirilerini her zaman iter. Şimdi bir mıknatısın ucunun kuzey tarafını güney ucuna yaklaştırın. O zaman mıknatısların birbirini çektiğini göreceksiniz. Atışların bir diğer özelliği de parçalansa dahi itme ve çekme özelliklerini kaybetmemesidir.

MIKNATISLAR HANGİ MADDELERE ETKİ EDER?

Mıknatıslar pek çok farklı maddeye etki eder. Demir, kobalt ve nikel maddelerinden elde edilen ürünleri mıknatıs çeker. Mıknatısın etki ettiği bu maddeler şunlardır:

Çivi, çay kaşığı, demir toka, metal bileklik, metal aksesuarlar, toplu iğne

Mıknatısın etki etmediği ürünler de vardır. Bu ürünlere şu örnekler verilebilir; Plastik, tahta, alüminyum, porselen, cam, gümüş, bakır.