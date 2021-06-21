Türkçe'de neden sonuç ilişkisi önemli bir konudur. Soruların cevaplarını ve bu cevaplar ile sebeplerini öğrenmek için neden sonuç cümlelerini detaylı bir şekilde yazımızda inceleyeceğiz.

NEDEN SONUÇ CÜMLELERİ NEDİR?

Bir kişi ya da topluluk tarafından yapılan davranış ya da meydana gelen olayı anlamak ve sebebini bilmek için bazı sorular sormamız gerekir. Neden ve nasıl sorularının cevabı ise bize sebepleri açıklar. Neden sonuç cümleleri kurarken bazı ifadeler yardımcı olarak kullanılır. İçin, Çünkü, Olduğu için, Bu nedenle, Dolayısıyla, Neden olarak, Bunun nedeni, Olduğu için ifadeleri en çok kullanılanlardır. Bu ifadeleri kullanarak cümlelerdeki neden sonuç ilişkisini kolaylıkla anlayabilirsiniz.

NEDEN SONUÇ CÜMLELERİ ÖRNEKLERİ

Susadığımız için bu durakta mola vermek zorunda kaldık.

Matematik kitabımı yanıma aldım çünkü yarın sınava çalışmam lazım.

Yukarıdaki iki cümleyi neden sonuç ilişkisi içinde incelediğimizde ilk cümlede mola verilmesinin nedenini, ikinci cümlede ise neden matematik kitabının alındığını anlıyoruz.

Bu parayı neden harcamıyorsun?

Çünkü bu parayı eğitimim için biriktiriyorum.

Neden bizimle konsere gelmiyorsun?

Kendimi iyi hissetmediğim için konsere gelmiyorum.

Kitabı nasıl bitirdin?

Günlerce ara vermeden kitabı okudum bu yüzden kısa sürede bitirdim.

Yukarıdaki örneklere baktığımızda neden sonuç ilişkisini net bir şekilde görebileceğimiz cevapları bulabiliriz. Neden sonuç ilişkisi kapsamında aşağıdaki örnekler ile konuyu detaylı bir şekilde kavrayalım.

Kar yağınca oynamak için hep birlikte dışarı çıktık.

Ayşe konsere gelmeyecekmiş çünkü sınava çalışacakmış.

Üzgün olmasının nedeni matematik sınavından düşük not almasıymış.

O bizimle gelemeyecek, bunun sebebi çok yorgun olmasıymış.

Gözlük kullanmamın nedeni uzağı iyi görememem. Sınava yeterince çalışmadı, dolayısıyla başarısız oldu.

Yukarıda yer alan örneklerde neden sonuç ilişkisi açık bir şekilde verilmiştir. Cümleler arasındaki ilişkiyi anlamak için dolayısıyla, için, bunun sebebi, nedeni ve çünkü ifadeleri kullanılmıştır. Sebep sonuç ilişkisinin doğru anlaşılması için bu ifadelerin doğru kullanılmasına da dikkat edilmelidir. Genel olarak cümlenin başında ya da sonunda neden sonuç ilişkisini açıklayan ifadeler kullanılır. Yanlış bir yerde kullanımında cümlede anlam bozukluğuna yol açabilir ve neden sonuç ilişkisini açıklamaz.