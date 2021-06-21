Kişilerin günlük ve iş hayatında konuşma ve yazı dillerinde yanlış anlaşılma yaşamaması için noktalama işaretlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Noktalama işaretleri sadece cümlelerin sonunda değil ara cümlelerde ve rakamlarda da sıklıkla yer alır.
NOKTALAMA İŞARETLERİ NERELERDE KULLANILIR?
Noktalama işaretlerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Konuşmalarımızda, cümlelerimizde ve rakamsal ifadelerde yer alır. Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler aşağıdaki gibidir:
Nokta: Nokta işareti cümle bitişini ifade eder. Cümlenin sonunda kullanılır.
Tarih bildirmek için kullanılan sayıları ayırır.
Saati bildirmek için kullanılır.
Sıra bildirmek için kullanılır.
2- Virgül
Virgül (,) işareti cümlede kullanılan zarfları ya da sıfatları birbirinden ayırmak ve sıralamak için kullanılır.
Virgül sıralı olarak ifade edilen cümleleri de birbirinden ayırmakta yardımcı olur.
Başka birinin cümlesini ayırırken virgül tırnak işareti yerine kullanılabilir.
3- Noktalı virgül
4- Soru işareti
Soru işareti (?) soru anlamı katmak için cümle sonuna konur.
5-Ünlem işareti
Ünlen işareti (!) cümlelerde duygu ve nida belirtilmesi gereken durumlarda kullanılan bir noktalama işaretidir.
6- Üç Nokta:
Üç nokta ( … ) yarım kalan bir cümlenin devam edeceğini bildirir.
7- İki nokta:
İki nokta (:) cümlede bir alıntı yapılacağı, sıralı cümle kurulacağı, roman ve hikayelerdeki diyologlarda kullanılır. İki nokta aynı zamanda bölme işleminde de kullanılır.
8- Ayraç ( Yay)
9- Eğik çizgi:
Eğik çizgi ya da taksim (/) adres, doğum tarihi yazımlarında kullanılır.
10 – Kesme işareti:
Kesme işareti ( - ) konuşma cümlelerinde kullanılır.
11- Tırnak işareti
Tırnak işareti (") cümlede alıntı yapmak ve bir kelimeyi vurgulamak istenildiğinde kullanılan bir noktalama işaretidir.