Söz sanatları abartma, kişileştirme ve benzetme gibi yöntemler ile yapılır. Söz sanatları en çok masallar ve fabllarda kullanılır. Bu tür eserlerde hayvanlar ya da cansız varlıklar konuşturularak anlatıma güçlülük katılır. Söz sanatları günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Yazımızda 4. Sınıf söz sanatları hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için hazırladık.

SÖZ SANATLARI VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Söz sanatları anlatımı zenginleştirmek ve güçlendirmek için kullanılır. Söz sanatları arasında en çok kullanılanlar abartma, benzetme, teşhis ve kişileştirmedir. İşte söz sanatlarının kullanımı.

1-Abartma – Mübalağa:

Abartma sanatı bir konu, olay ve düşünceyi aktarırken kullanılan anlatım yöntemidir. Burada bazı özellikler olduğundan daha abartılı bir şekilde anlatılır.

Torbaları taşırken kollarım neredeyse kopuyordu.

Yukarıda verilen cümlede kişi torbaları taşırken yorulduğunu ve zorlandığını kollarının kopması olarak ifade etmiş ve mübalağa sanatını kullanmıştır.

Yaşanılanlardan sonra kalbime taş bastım.

Yukarıdaki cümlede taş gerçek anlamda kalbe basılmaz. Ancak burada yaşanılanlardan sonra her şeyin üstünü örtmek taş basmak deyimi kullanılarak ifade edilmiştir.

2- Benzetme (Teşbih sanatı)

Benzetme sanatı anlatımı daha kuvvetli hale getirmek ve kullanılan kelimelerin etkisini yükseltmek için iki farklı kelime birbirine benzetilir. Benzetme sanatının unsurları ise şu şekildedir:

Zayıf unsur: Benzeyen

Kuvvetli unsur: Benzetilen

İki kelime arasında benzetme: Benzetme yönü

Gibi, kadar edatları: Benzetme edatı

Esma, bir kaplan gibi hızlı koşar.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal

3- Kişileştirme

Kişileştirme ya da teşhis sanatı insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara verilen özellikler ile kişileştirme yapılmasıdır. Fabl ve masallarda sıklıkla kullanılan bu söz sanatında duyguların daha etkili ve güzel aktarılması sağlanır.

Kalem gibi kaşları vardı

Başımızdaki dertler kara bulutlar gibi yayılmaya devam ediyordu.

Kurt: Senin gözlerin neden bu kadar büyük?

4- Konuşturma -İntak

İntak sanatı canlı ve cansız varlıkların konuşturulması sanatıdır. Konuşturma sanatı kişileştirme ile kullanılarak bu canlı ve cansız varlıklara insana özgü olan konuşturma özelliği kazandırılır.

Ağustos Böceği: Karınca neden bu sıcak günlerde çalışıyorsun?

Karınca: Kış aylarına hazırlık yapıyoruz.

5- Karşıtlık – Tezat

Tezat söz sanatında fikirlerin, kavramların ve durumların birbirlerine zıt olan yönleri tek bir cümlede kullanılır.

Güldüğüme bakmayın, içim kan ağlıyor.