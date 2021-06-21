Türkçede kurulan cümlelerdeki kelimeler farklı anlamlarda kullanılabilir. Bu anlamlar hakkında bilgiye sahip olmak ve bunları doğru yerlerde etkili kullanmak için sözcükte anlam konusunun tüm detaylarını sizler ile paylaşacağız.

ÖRNEKLER İLE SÖZCÜKTE ANLAM NEDİR?

Sözcükte gerçek, mezat ve terim anlam olmak üzere 3 çeşit anlam bulunur. Bu farklı anlamlar sadece uzman olduğumuz alanlar değil günlük hayat içerisindeki konuşmalarımızı da zenginleştirir. Tek bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılması kişilerin hem daha etkileyici konuşmasını hem de sözcük dağarcığını güçlendirecektir. Gerçek anlam,, mecaz anlam ve terim anlamı örnekler ile inceleyelim:

SÖZCÜKTE GERÇEK ANLAM

Gerçek anlam kullanım ile birlikte kişilerin aklına gelen ilk anlam anlatılmak istenir. Tüm kapılar kırıldı cümlesinde kırılmak kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Burada kırılmak fiili ilk duyulduğunda kapıların gerçekten zarar gördüğünü anlayabiliriz. Bir diğer örnek olan "Tüm raporları bir gecede yazdı" cümlesindeki yazmak kelimesi de gerçek fiil anlamında kullanılmıştır. Yaz sözcüğü gerçek anlamda kullanıldığı gibi mecaz anlamda da sıklıkla kullanılır.

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM

Sözcükte mecaz anlam kullanımı, o sözcüğün gerçek anlamından en uzak halidir. Mecaz anlam kullanılan kelimenin anlam etkisini arttırmak için kullanılır. Bu görüntü karşısında gözlerim kanadı cümlesinde kullanılan kanadı sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Kanamak fiilinin gerçekleşmesi için bir kesik ve kan olması gerekir. Ancak burada kullanılan mecaz anlam ile var olan görüntünün kişiyi ne kadar rahatsız ettiği ve beğenmediği anlatılmak istenmiştir. Kalbim kırıldı cümlesindeki kırılmak sözcüğü de mecaz anlamlı bir kullanımdır. Kırılmak mecaz anlamı ile üzüntü dile getirilmek istenmiştir.

SÖZCÜKTE TERİM ANLAM

Terim anlam kelimelerin bilimsel anlamları ile kullanımını ifade eder. Teknik kelime kullanımları için tercih edilen bir dil bilgisi kuralıdır. Bu yüzden kullanım alanlarında cümlenin anlam zenginliği için önemli bir yere sahiptir. "Öğretmenin çizdiği doğru üzerinden açıları öğrendik" cümlesindeki doğru kelimesi bir terim anlamdır. Burada matematik bilgisinden bir terim kullanılmıştır. Sıfatlar kişileri ve nesneleri niteler cümlesindeki sıfatlar kelimesi de Türkçe dil bilgisinde yer alan bir terimdir.