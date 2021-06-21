İsimlerin yerine kullanılan zamir ya da adıl cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Ek ve sözcük durumuda kullanılan zamirler kendi içerisinde 4 farklı gruba ayrılır. Kişi, işaret, belgisiz ve soru zamiri olarak ayrılan zamirler konusunu detaylı bir şekilde yazımızda inceleyeceğiz.
ZAMİR NEDİR?
Zamir isimlerin yerine geçen varlıkları ifade etmek için kullanılır. Örneğin "Elif çiçeği aldı" cümlesinde çiçek yerine "Elif onu aldı" kullanımını tercih edilebilir. Zamirler sözcük ve ek bakımından zamirler olarak ikiye ayrılırken bunlar da kendi içinde farklı başlıklara ayrılır.
ZAMİR ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEKLERİ
Zamir çeşitleri Sözcük bakımından zamirler ve ek bakımından zamirler olarak 2'ye ayrılır.
Sözcük durumundaki zamirler ise kendi içinde 4'e ayrılır. Şimdi gelin bu zamirleri yakından detaylı bir şekilde inceleyelim.
Konsere sadece Ayşe gelmedi – Konsere sadece o gelmedi.
Şunları annem için alayım.
Bize ait eşyalar burada.
Sınavdaki bazı sorular çok zordu.
Olanları herkes anlamıyordu.
Dolaptaki yemeği kim bitirdi?
Bu saatte nereden geldin?
Ek durumundaki zamirler ise 2'ye ayrılır.
Benim, senin, sizin, onun, bizim, bizlerin, onların, sizlerin iyelik zamirleridir. Belitme hali ekleri ile karıştırılmamaya özen gösterilmelidir.
Çantam kırılmış.
Dün beni evlerine misafir ettiler.
Benim çantam siyah, seninki lacivert