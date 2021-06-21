Burjuva Ne Demek? Burjuva Sınıfı Nedir?

Avrupa'da insanların sınıflara ayrıldığı ve yaşam haklarının da bu sınıflandırmaya göre temin edildiği Orta Çağ döneminde burjuva ve burjuvazi terimleri geniş bir yer tutmaktaydı. Toplumun ayrıcalıklı kesimini temsil eden burjuva ifadesi farklı anlamlar kazanarak günümüze dek geldi. Bu kelimeyi ilk kez duyanlar burjuva ne demek, kime denir, burjuvazi ne demek, burjuva sınıfı nedir diye merak ediyor. İşte burjuva sözcüğünün anlamı ve tarihi gelişimi.

BURJUVA NE DEMEK TDK?

Orta çağda Avrupa'da ortaya çıkan burjuva; işçi, köylü ya da soylu sınıfına dahil olmayan, eğitim ve zenginlik yoluyla güç ve sosyal statü kazanan kentli kişilere denir. Bu sözcük dilimize 19. Yüzyılda Fransızca'dan geçmiştir.

BURJUVA EŞ ANLAMLISI

Kökeni Latince burgus "kale burcu" kelimesine dayanan burjuva sözcüğünün eş anlamlısı Türk Dil Kurumu tarafından "kentsoylu" şeklinde verilmiştir. Orta Çağ Avrupası'nda şehirler surlarla çevrilirdi ve köylüler bu surların dışında kalan çiftliklerde yaşardı. Kentli burjuvalılar ise bu surların içinde barınırdı. Bu nedenle surların içinde yaşayanlara "şehirde yaşayan" anlamına gelen burgeois ifadesi kullanılırdı.

BURJUVA SINIFI NE DEMEK?

Bu sözcük 1560'lı yıllarda Fransızca'da "orta sınıf" anlamına gelecek şekilde kullanılmaya başladı. Günümüzde orta sınıf küçük bir tanım gibi görünse de Orta Çağ'da burjuva sınıfı soylu sınıfın hemen altında olduğu için pek çok ayrıcalığa sahipti. Burjuva sınıfı üretim araçlarını elinde bulunduran, toplumun geri kalanından daha çok kazanç elde eden ve üstün olan, şehirlerde yaşayıp çeşitli imtiyazları bulunan kimselerdi.

BURJUVAZİ NE DEMEK?

Bir toplum bilimi olarak karşımıza çıkan burjuvazi ifadesi, üretim araçlarını elinde tutanlar ve bunlarla ortak çıkarları sonucu ortak paydada buluşanların oluşturduğu toplumsal sınıf anlamına gelir. Fabrikatör, tüccar ve benzeri meslek kolları burjuvazi sayılır. Küçük burjuvazi ise küçük esnafı ve yarı özerk köylüleri temsil eden bir ifadedir.

BURJUVA KİME DENİR?

Günümüzde ise burjuva ifadesi şehirde yaşayan, toplumun geri kalanından izole bir hayat süren, pek çok imtiyazı olan ve genellikle toplumun sorunlarından bihaber olan kimseler için ironi amacıyla kullanılmaktadır.