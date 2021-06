CC Ne Demek? Mailde CC'ye Eklemek Ne Anlama Gelir?

Özellikle şirket içi iş amaçlı mailleşmelerde CC ifadesine sıkça rastlanıyor. Bu durumla karşılaşanlar, konuyla ilgisi olan kişilerin eklendiği CC bölümünün anlamını ve kısaltmanın açılımını CC ne demek sorusuyla araştırıyor. İşte mailde CC'ye eklemek ne anlama gelir sorusunun yanıtı.

CC NEYİN KISALTMASI?

CC kelimesi "Carbon Copy" tamlamasının kısaltmasıdır. Türkçe'ye "karbon kopyası" olaran çevrilen bu ifade, çizim esnasında kullanılan karbon kağıdından gelmektedir.

MAİLDEKİ CC NE ANLAMA GELİYOR?

Mailde CC, maille ilgisi olan ve konuyla ilgili işten sorumlu olan kimselerin eklendiği bölümdür. Maili atan kişi konunun doğrudan muhattabı iken, CC bölümüne eklenen kişiler de konu hakkında bilgilendirilmesi gereken kimselerdir. Örneğin, A ve B kişisi arasında yaşanan bir durumla ilgili gelişmeler, C kişisini de bilgilendirecek şekilde maile taşınırsa, bu kişilerden biri CC'lenir. A kişisi B kişisine mail atarken C kişisini de CC'ye ekler. Böylece hem B hem de C kişileri mail içeriğinin tamamına erişir ve maile yanıt verme imkânı bulur.

CC'LEMEK NE DEMEK?

Mailde CC'lemek mailin aynısını bu bölüme eklenen kişiye de iletmek anlamına gelir. Birine mail atarken başka bir kişiyi CC bölümüne eklemek onu CC'lemek anlamına gelir. Örneğin bir müşteriye iletilen proje teklifi e-posta üzerinden gönderilirse müdür ya da yönetici CC'ye eklenir. Böylece teklifin bir kopyası da yöneticinin elinde olur. Ayrıca müşteri ile olan bu süreç yönetici tarafından doğrudan denetlenebilir. Bunun için alıcı kısmına müşteri, CC kısmına yönetici e-posta adresi girilmelidir.

BCC NEDİR?

CC "Carbon Copy" anlamına gelen bir sözcüktür. Mailleşmede kullanılan bir diğer terim ise BCC olarak karşımıza çıkar ve açılımı "Blind Carbon Copy" şeklindedir. Bu kısma eklenen kişi de mailin bir kopyasını alır fakat kişi birincil alıcı tarafından görülmez. Yani mail alıcıdan gizli şekilde ikinci bir kişiye gönderilmek istenildiğinde CC değil BCC bölümü kullanılmalıdır.