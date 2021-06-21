CEO Ne Demek, Açılımı Nedir? CEO Nasıl Olunur?

Şirketlerin hiyerarşik sisteminde en tepede bulunan kişiler CEO olarak adlandırılır. Şirket hayatına yeni dahil olanlar ve bu adlandırmayla ilk kez karşılaşanlar CEO ne demek, CEO açılımı nedir, nasıl olunur gibi soruların yanıtını arıyor. Ayrıca CEO'nun görevleri de merak ediliyor. İşte şirket yönetim hiyerarşisine göre CEO'nun konumu ve görevleri.

CEO AÇILIMI NEDİR?

CEO açılımı Chief Executive Officer şeklindedir. Bu ifadedeki kelimelerin anlamları ise şu şekildedir:

Chief: Şef, baş

Executive: Yönetici, yönetim

Officer: İdare etmek, komuta etmek

CEO'NUN ANLAMI NEDİR?

Türkçe'ye yönetim ofisleri şefi ya da yönetim kurulu başkanı gibi adlandırmalarla çevrilen CEO, çoğu zaman yönetim kurulu başkanı olarak da görev alır. Şirket yönetimine ilişkin tüm görevler CEO'da toplanır. CEO'nun altında bölüm müdürleri, şefleri ve diğer yöneticiler yer alır.

CEO NE DEMEK?

Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde CEO tanımına rastlanır. Birleşik Krallık'ta ise bu konum için Managing Director yani Yönetici Müdür ifadesi kullanılır. Yönetici Müdür'ün altında ise Yetkili Müdür yer alır. CEO, tüm birimlerin yöneticilerini yöneten ve şirketi organize eden kişidir.

CEO NE İŞ YAPAR?

CEO, Yönetim Kurulu ya da benzer bir yetkili merci tarafından belirlenerek göreve getirilir. Genelde yetkili bir heyete bağlı olan CEO'ların görevleri şirkete göre kapsamlı ya da sınırlı olabilir. CEO, şirket içindeki tüm değişiklikleri yönetmekle, yönetim kuruluna önderlik etmekle ve çalışanlara ilişkin süreçleri yönetmekle sorumludur. Şirketin günlük operasyonlarını yönettiği gibi çalışanların verimliliğini arttırmak üzere motive edici hareketlerde bulunur. Şirketin reklam, finans, insan kaynakları, hukuk ve benzeri alanlarındaki hayati kararları verme yetkisi ve sorumluluğu CEO'ya aittir.

CEO'NUN ÜSTÜ KİMDİR?

Şirketin yönetiminden sorumlu olan CEO bazen şirketin sahibi olarak karşımıza çıkar. Bu durumda etkili bir heyet tarafından seçilmez, doğrudan CEO olur. Şayet CEO şirket sahibi değilse CEO'nun üzerinde şirket sahibi yer alır. Ancak bu ikisi aynı kişiyse şirket üzerinde söz hakkı olan en üst düzey yetkili CEO'dur.