Dandanakan Savaşı, yalnızca Büyük Selçuklu Devleti ve Gazneli tarihi bakımından değil aynı zamanda da İslam tarihine yön veren önemli savaşlardan biridir. Her iki devlet arasındaki son savaş olmamakla birlikte Orta çağın seyri Dandanakan Savaşı ile değişme uğramıştır. Hemen hemen her savaşta yaşanan olaylardan farksız bir durum olarak Dandanakan Savaşı sonrası ortaya çıkan yenilgi, bir devletin çöküşüne neden olurken diğer devletin yeniden ayaklanmasına vesile olmuştur.

DANDANAKAN SAVAŞI NEDİR?

Dandanakan Savaşı 1040 yılında Büyük Selçuklu ve Gazneliler arasında vuku bulan bir savaştır. Türkİslam ve dünya tarihi bakımından önemli sonuçlara yol açan Dandanakan Savaşı, Gazneli devleti başında yer alan Sultan Mesud'un, Selçuklukları egemenlik altına almasına yönelik planlanmış olduğu bir savaş olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda Selçuklulara karşı Sultan Mesud ilk seferini devreye sokmuştur.

DANDANAKAN SAVAŞI TARİHİ

Dandanakan Savaşı veya Dandanakan Meydan Muharebesi, Selçuklu ve Gazneli Devletinin 1040 yılında bazı nedenlerden ötürü girişmiş oldukları mücadeledir. Gazneli Devleti'nin ilk kez yenilgi ile karşılaşmış olduğu bu savaş, Gaznelileri hüsrana uğratmış olup, devletin iç ve dış saygınlığının da yitirilmesine neden olmuştur. Aynı zamanda bu yenilginin bir sonucu olarak Gazneli hanedanı üyeleri arasında iç çekişme meydana geldiğinden süreç devletin hızlı bir şekilde çöküşüne zemin hazırlamıştır.

DANDANAKAN SAVAŞI NEDENLERİ

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında büyük etkisi olan Dandanakan Savaşı'nın akabinde bin yıl gibi uzun bir süre kapalı kıtalarda mevcut olan Türkler, bu savaştan sonra bir hamle ile açık denizlere ulaşmışlardır. Ayrıca Dnadanakan Savaşı Osmnalı İmparatorluğu'nun kurulmasındaki uzak nedenler arasında yer almaktadır.

Dandanakan Savaşı nedenlerine ilişkin detaylar şöyledir;

Gazneliler topraklarını korumayı amaçlamış ve bunun için çalışmalarda bulunmuşlardır.

Siyasi açıdan Selçuklular bir devlet olmayı amaçlamışlardır.

Selçuklu Devleti'nin büyüme ve gelişim sağlamak istemesi Gazne Devleti'ne karşı birçok akına neden olmuştur.

Selçuklular tüm bu nedenlere ek olarak Horosan'ı fethetmek istiyordu ve bu nedenle Dandanakan Savaşı kaçınılmaz bir hal almıştı.

Selçuklu Devleti'nin yapılan anlaşmaya uyum sağlamaması üzerine Nişabur, Merv ve Serah'ı tahliye etmemeleri gibi bazı durumlar Dandanakan Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur.

DANDANAKAN SAVAŞI SONUÇLARI

Selçuklu Devleti bu savaşın ardından kurulmuştur. Savaş esnasında Gaznelilerin ordusu ile mücadeleyi kazanan Selçuklular artık bir devlet haline gelmişlerdi.

Devlet olmanın temelleri Merv şehrinde düzenlenmiş olan kararlar doğrultusunda atılmıştır.

Tuğrul Bey Sultan vasfı ile Nişabur kentine gider, Çağrı Bey ise Melik unvanı ile Mevr bölgesinde görev alır.

Teşkilatın ikili bir biçimde yönetilmesi devlet yönetimini kolaylaştırdı.

Horosan'dan Gaznelilerin uzaklaştırılması üzerine Selçuklu Devleti resmi bir şekilde kuruldu.

DANDANAKAN SAVAŞI ÖNEMİ

Selçuklular, Gazneli Devletinden elde etmiş oldukları zaferler ile Gazne Devleti'nin çöküşünü hızlandırdılar. Savaş esnasında Gazne hükümdarı Sultan Mesud'un atlılar ile savaş yerinden uzaklaşması üzerine diğer komutanlar durumun farkına vardıklarında savaş alnını terk etmiş ve böylelikle askerlerde dağılmaya başlamıştır.

Çağrı Bey'in savaşlarda uygulamış olduğu bazı stratejilerden söz etmek mümkündür. Örnek olarak Gazne ordusunun çöllerde susuz kalmalarını ve böylelikle güçsüz düşmelerini sağlamıştır. Bu stratejiler savaştan kaçışa neden olan taktiklerden biridir.

Zafer elde eden Büyük Selçuklu Devleti, Horosan'da bir devlet kurmuş olup, Türk ve İslam tarihinde yeni bir süreci başlatmıştır.

Dandanakan Savaşı sonrası bölgede kıtlık meydana geldi. Selçuklu Devleti SerahsMerv yolunda sulama ve su kuyularını imha ederek Dandanakan Savaşı'nı kazanmış, ancak büyük ölçekli bir tarım alanının çölleşmesine neden olmuşlardır.

DANDANAKAN SAVAŞI NEREDE YAPILDI?

Dandanakan Savaşı günümüzde Kuzeydoğu İran, Kuzeybatı Afganistan ve Güney Türkmenistan arasındaki bir bölgede yapılmıştır. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Gazneliler Horosan, Harzem ve İran'dan tamamen çekilerek Hindistan'ın Jahar kentine gittiler. Dandanakan Savaşı'nın ardından artık eski güçlerine sahip olmayan Gazneliler 1183 senesinde tarihten yok olmuşlardır.