Demagoji Ne Demek? Demagoji Yapmak Nedir?

Antik Yunan'dan bu yana varlığını sürdüren demagoji yapma işi günümüzde hala varlığını sürdürmekte ve bu sebeple araştırma konusu olmaktadır. Halkı galeyana getirme işi olarak özetlenen bu eylem, demagoji ne demek, demagog ne demek, demagoji yapmak nedir gibi sorularla inceleniyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler.

DEMAGOJİ NASIL YAZILIR TDK?

Demagoji kelimesinin yazılışı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sözcüğün doğru yazımı demagoji mi demogoji mi diye araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı demagoji şeklindedir.

DEMAGOJİ NEDİR?

Demagoji sözcüğü Fransızca'dan dilimize geçmiş olup kökeni Eski Yunanca'ya dayanmaktadır. Eski Yunanca demos "halk, ahali" ve agogos "önder, öncü" sözcüklerinin birleşimi ile demagogos "halkı güden, galeyana getiren" kelimesi oluşmuştur. Fransızca'da demagogue şekliyle yer bulan bu sözcük dilimize demagog şeklinde geçmiş, demagoji de bu kelimeden türemiştir. Demagoji yapan kimseye Türkçe'de de demagog adı verilir.

DEMAGOJİ YAPMAK NEDİR?

Bir kişinin ya da topluluğun duygularına dokunarak, ona/onlara gerçek olmayan şeyler söyleyerek ilgi çekmeye çalışmaya demagoji denir. Bu ifadenin bir diğer adı da halk avcılığıdır. Demagoji yapmak halkı galeyana getirerek ilgi çekmek amacıyla türlü yollara başvurmak şeklinde karşımıza çıkar. Demagoji yapanlar; korkulara oynama, felaket tellallığı yapma, günah keçisi bulma, yalan söyleme, rakiplerini suçlayarak odağı dağıtma, imkansız vaatlerde bulunma, hakaret ve alaya başvurma, halk adamı gibi görünmeye çalışma gibi yöntemleri kullanır.

DEMAGOJİ YAPAN KİMSE DEMAGOG NE DEMEK?

Demagoji yapan kişilere demagog adı verilir. Demagoglar hitabet, hakaret ve pohpohlama konularında beceriklidir. Topluluğa seslenme ve kitleleri harekete geçirme konusunda son derece yeteneklidir. Demagoglar, insanların duygularına hitap ederek kitleye hakim olan dinsel ya da ırksal duygu ve düşünceleri sömürürler. Halktan biri olmasalar bile halkın bir parçasıymış gibi görünürler. Antik Yunan'dan beri demokrasinin yanında demagoji varlığını sürdüregelmiştir. Zira seçimle gelen kişiyi halka tanıtmak için demagoglar kullanılır ve bu kişiler rakiplerini zayıflatarak kendi adayını övmekle görevlendirilir.

DEMAGOJİ İLE İLGİLİ CÜMLELER

"Türlü demagojik hareketlerle bir külah kapmaya çalışacaklardı."

"Bana demagoji yapma!"

"Çünkü halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır."