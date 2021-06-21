Elzem Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Elzem Nedir?

Arapça'dan dilimize geçen kelimelerin büyük bir kısmının çoğu hali de dilimize yerleşmiştir. Libas ve elbise, şey ve eşya, oğul ve oğlan gibi hem tekil hem de çoğulu bulunan kelimelere lazım ve elzem kelimeleri de dahildir. Bu kelime elzem ne demek ve kökeni ne sorusuyla inceleniyor. İşte TDK sözlük anlamına göre elzem nedir sorusunun yanıtı.

ELZEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bu kelimeyle ilgili maddede yer alan bilgilere göre elzem sözcüğü lazım kelimesinin çoğuludur. Çok gerekli, olmazsa olmaz, vazgeçilmez manasında kullanılır. Telafisi olmayan ve feragat edilemeyecek, ödün verilemeyecek durumlarda bu sözcük kullanılır. Elzem kelimesi çok gerekli, en lazım, vazgeçilmez, olmazsa olmaz gibi anlamlara gelir. Lazım kelimesinin çoğul hali olsa da lazımdan daha önemli ve daha gerekli olan ihtiyaçları karşılamak adına kullanılır.

ELZEM KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Arapça kökenli olan bu kelime lzm kökünden türemiş olan lüzum kelimesinin çoğuludur. Arapça'da alzam şeklinde varlığını sürdürürken dilimize elzem şeklinde geçmiştir. Kelimenin manası "kıymetli, gerekli, olmazsa olmaz" şeklindedir.

ELZEM İHTİYAÇ NEDİR?

Oksijen, su, gıda, barınma ve güvenlik gibi en temel ihtiyaçlar elzem ihtiyaç olarak sınıflandırılır. Hayati derecede önemli, zaruri, çok gerekli, çok önemli olan ihtiyaçlar için elzem ihtiyaç ifadesi kullanılır. Birincil derecede ihtiyaç olmayan haller ise fuzuli ihtiyaç olarak adlandırılır.

ELZEM CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Binaenaleyh, milletimize, acilen bilmesi elzem olan fikirlerin hepsini yazabilmek için son derece acele etmek lazımdır. - Ziya Gökalp

Hükmün muteber olması için ittifakla alınması elzemdir. - Tarık Buğra

Gıda ve mineraller yaşam için elzemdir.

Onun bu meseleye el atması elzemdir.

Su tüm canlıların hayatı için elzemdir.

Böyle büyük bir bina için yangın merdiveni ve yangın söndürücü elzem bir ihtiyaçtır.