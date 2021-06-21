Embesil Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Embesil Nedir?

Fransızca aracılığıyla dilimize giren Latince kökenli kelimelerden biri de embesil sözcüğüdür. Bu kelimenin manası ve etimolojik analizi son günlerin en çok araştırılan kelime tahlillerinden biri oldu. İşte embesil ne demek sorusunun yanıtı ve TDK sözlük anlamına göre embesil nedir sorusunun yanıtı!

EMBESİL NE DEMEK?

Embesil kelimesi zeka geriliğinin bir türü olarak karşımıza çıkar. Halk arasında budala, aptal ve ahmak gibi sözcüklere alternatif olarak hakaret amaçlı kullanılır. Bu nedenle zihinsel bir geriliği ya da engeli bulunan kişilere embesil ifadesinin kullanılması uygun olmamaktadır ve bu sözcüğün gerçek anlamı kullanımdan düşmüştür. Tıptaki embesil tanımı, zeka düzeyi 26-50 IQ arasında olan kişileri kapsayacak şekilde verilmektedir. Bu kişiler özel eğitimle topluma kazandırılarak mekanik becerileri uygulayabilecekleri işlerde çalışabilir. Öz bakımını sağlayabilir ve taklit güçleri geliştirilebilir.

EMBESİL NASIL YAZILIR?

Dil ile ilgili yapılan araştırmalarda kelimelerin anlamlarının yanı sıra yazılışları da merakla incelenmektedir. Yazılışı merak edilen kelimelerden biri de embesildir. Bu kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından "embesil" şeklinde verilmiştir.

EMBESİL KÖKENİ NEDİR?

Dilimize Fransızca'dan geçen embesil kelimesinin kökeni Latince'ye dayanmaktadır. Latince imbecillus "sakat, topal" sözcüğü Fransızca'ya imbecile "zeka özürlü" şekliyle geçmiş, buradan da dilimize embesil formatında girerek anlamını korumuştur.

EMBESİL HAKARET Mİ?

Embesil kelimesi tıpkı moron ve idiot gibi zeka geriliğini temsil eden bir tıp terimidir. Ancak zaman içinde bu anlamın dışına çıkarak sokak ağzında hakaret maksatlı kullanılır olmuştur. Bu nedenle tıptaki anlamından düşerek yalnızca hakaret anlamı kalmış, bahsi geçen hastalıklar için farklı adlandırmalar benimsenmiştir. Dolayısıyla embesil kelimesinin kullanımı toplumun yazılı olmayan kurallarına göre uygun ve etik değildir.

EMBESİL İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Mahremane resimlerinden bir tanesini o Mişel olacak embesil gördü. (Recaizade Ekrem, Araba Sevdası)

O gördüğünü anlayamayacak kadar embesil biri.

Tarih boyunca nice embesil, dahi numarası yaparak insanları kandırmıştır.