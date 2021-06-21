Hayvan hücresi organelleri ve özellikleri - Hayvan hücresinde sentrozom ve hücre duvarı bulunur mu?

Hücreler yaşamın hiyerarşik düzenindeki en basit yaşam birimini oluşturmaktadır. Yaşamın temek birimlerini oluşturan hücreler birlik içerisinde çalışır ve hayvan hücresini canlı tutmak için çaba sarf eder. Hayvan hücresinde yer alan organeller; organları korumak, kasları daraltmak, oksijen taşımak, mukus salgılamak gibi belirli işlevlere hizmet etmektedir.

HAYVAN HÜCRESİ ÖZELLİKLERİ

Hayvanların doku ve yapılarından oluşan hayvan hücresi özellikleri bitki hücresine göre farklılık göstermektedir. Hayvan hücresi organellerinde plastit ve hücre çeperleri bulunmamaktadır. Hayvan hücresinde bulunan organellerden biri ise Kofuldur. Koful, az sayıda da olsa mutlaka hayvan hücresi bulunur. İşte, hayvan hücresi özellikleri:

Hayvan hücresinde hücre çeperi yoktur, yalnız hücre zarı bulunmaktadır.

İçerisinde Plastit bulunmayan hayvan hücresi fotosentez işlemini gerçekleştiremez.

'Hayvan hücresinde sentrozom bulunur mu?' sorusunun cevabı evettir. Hücre bölünmesini sağlayan Sentrozm hayvan hücresinde bulunur.

Genelde küresel bir yapıya sahip olan Hayvan hücresinde Lizozom bulunur.

Hayvan hücresi, fazla besinleri glikojen olarak depolar.

Hayvan hücresindeki bölünme sitoplazmanın boğumlanması şeklinde gelişir.

HAYVAN HÜCRESİ İLE BİTKİ HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR

Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasındaki farklar bulunmaktadır. İşte, Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasındaki farklar…

Bitki hücresi köşeli yapıdayken hayvan hücresi yuvarlak şekildedir.

Bitki hücresinde hücre duvarı bulunurken hayvan hücresinde hücre duvarı bulunmamaktadır.

Büyük kofullara sahip olan Bitki hücresinde az koful bulunurken hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıda koful bulunur.

Bitki hücresinde olan Kloroplast hayvan hücresinde bulunmamaktadır.

HAYVAN HÜCRESİNDE BULUNAN ORGANELLER

Hayvan hücresinde bulunan organeller; Hücre zarı, çekirdek, mitokondri, sitoplazma, endoplazmik retikulum, lizozom, senriyoller, golgi cisimciği, çekirdek, mikrotübüller, perosizom ribozom, Flagella ve Cilia'dır. İşte; hayvan hücresinde bulunan organeller…

Hücre Zarı: Hayvan hücresini çepeçevre saran gözenekli zara plazma zar veya hücre zarı adı verilir.

Çekirdek: Hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan çekirdek; kromatin, bir çekirdek ve nükleer zarf'dan oluşmaktadır.

Sitoplazma: Bir çekirdek veya organel tarafından işgale uğramamış hayvan hücresinin iç kısmına verilen ad sitoplazmadır.

Endoplazmik Retikulum (ER): Ökoryatik tüm hücrelerde bulunan endoplazmik retikulum, zarların bir ağıdır.Lipidler, karbonhidrat metabolizması ve protein üretimi gibi pek çok işlemde önemlidir.

Mitokondri: En önemli organellerden biri olan Mitokondri, bileşikleri ve solunum-şekerleri hücresel enerjiye dönüştürmektedir.

Golgi Cisimciği: Hücre içerisinde bulunan golgi hücre çekirdeğine bağlı değildir. Bir zar grubu olan golgi, hücresel maddenin hücre dışına taşınmasına hizmet eder.

Ribozomlar: Protein oluşturmada yer alan ribozomlar, hücre sitoplazmasında serbest yüzer veya endplazmik retikulma bağlanır.

Peroksizomlar: Amino asitler, şekerler ve yağların sindirilmesinde görev alır. Ayrıca peroksizomlar, hidrojen peroksit üreterek suya dönüştürürler.

Lizozomlar: Hücrede bulunan atıkların imha edildiği birime lizozom adı verilir. Küçük bir organel olan lizozomlar; karbonhidratlar, lipidler ve proteinler'in sindirimine izin veren enzimleri içermektedir.

Sentrozom: Flatomin, siliyan ve hücre bölünmesine karışan sentrozomlar, iki ana merkezli centriole'den oluşmaktadır. Hücre bölünmesi sırasında nükleer zarflar parçalanır, mikrotübüller hücre kromozomlarıyla iletişim kurar ve sentrozomlar, hücre bölünmesine hazırlanmalarını sağlar.

Villi (Siller): Hücrenin plazma membranı üzerinden uzanan iğneye benzeyen büyümelere villi adı verilir. Plazma zarının yüzey alanını genişleten villi, hücre ve çevresi arasındaki malzeme değişim miktarlarını artırır.

Kamçı: Hücrelerin güçlerinin altında hareket etmelerine yarayan mekanik yeteneğe kamçı adı verilir.

HAYVAN HÜCRESİ MODELİ