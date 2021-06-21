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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:18 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:18

nasıl olunur? Hemşire olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?

Hemşire nasıl olunur? Hemşire olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?

İnsan hayatına dokunan, kazançtan çok insan sağlığını önemseyen mesleklerden biri de hemşireliktir. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle de hemşirelik mesleği önemli meslekler arasına girmiştir. Bu süreçte de Sağlık Bakanlığı tarafından alımları arttırılmıştır. Hemşire nasıl olunur? Konusunu bu yazımızda ele alacağız. Hemşirelik hakkında merak edilenlerin yanıtları…

Sağlıklı kişileri hastalıklardan korunma yolları ile ilgili bilgilendiren, hastalara doktor tarafından belirlenen tedavi yöntemlerini uygulayan ve hastaların bakımları ile ilgili planlamalar yapan kişilere denilmektedir. Bu mesleği seçmek isteyenlerin bazı kişisel özelliklere sahip olması gerekir. Kişiler arasında hiçbir sebeple ayrım yapmadan çalışacak olmak, yardım sever olmak, gerektiğinde soğukkanlı olmayı başarabiliyor olmak vb. örnekler verebiliriz.

HEMŞİRE NASIL OLUNUR?

İnsan hayatına dokunan bir meslek olan hemşirelik için birçok fiziksel özelliklere sahip olunması gerekir. Hemşire olacak kişinin sevgi, şefkat, vicdan gibi olumlu özellikleri gelişmiş olması gerekir. Biyoloji bilimine ilgi duyuyor olması hemşirelik mesleği için önemlidir. Gerektiğinde de soğukkanlı olmayı başarabiliyor olması gerekir. Hemşire olmak isteyenler için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri Hemşirelik Meslek Yüksekokullarından mezun olmak, diğeri de Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezun olmaktır.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN KAÇ YIL OKUMAK GEREKİR?

Hemşire olmak için 2 yıllık Sağlık Meslek Lisesi bitirerek hemşire yardımcısı olunabilir. Ardından 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarından mezun olarak hemşirelik mesleğine adım atabilirsiniz. Ya da 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni bitirerek hemşire olunabilir.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMAK GEREKİR?

Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri liseden sonra üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Sağlık Meslek Yüksek Okullarında eğitim görmeleri yeterli olmaktadır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler, mezun olmalarının ardından hemşire yardımcısı olarak görev alabilirler. Eğer bu mesleği yapmak istiyorlarsa, üniversitelerin yine 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerini bitirmesi gerekir.

Diğer seçenek ise; üniversite sınavında 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Hemşirelik bölümünü tercih ederek bu bölümden mezun olunması gerekir.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN ŞARTLAR

  • Üniversitenin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
  • Problem çözme yetisinin yüksek olması,
  • Detaycı olmak her türlü detaya dikkat etmek,
  • Dikkat eksikliğinin olmaması,
  • Hastalara karşı sevgi, hoşgörü ve şevkatli olunması,
  • Doktorların talimatlarını uygulayacak ve özverili çalışabilecek,
  • Panik atak gibi sorunların bulunmaması,
  • İnsan doku ve organlarına karşı korkusu olmaması gereklidir.

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