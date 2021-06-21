Sağlıklı kişileri hastalıklardan korunma yolları ile ilgili bilgilendiren, hastalara doktor tarafından belirlenen tedavi yöntemlerini uygulayan ve hastaların bakımları ile ilgili planlamalar yapan kişilere hemşire denilmektedir. Bu mesleği seçmek isteyenlerin bazı kişisel özelliklere sahip olması gerekir. Kişiler arasında hiçbir sebeple ayrım yapmadan çalışacak olmak, yardım sever olmak, gerektiğinde soğukkanlı olmayı başarabiliyor olmak vb. örnekler verebiliriz.

HEMŞİRE NASIL OLUNUR?

İnsan hayatına dokunan bir meslek olan hemşirelik için birçok fiziksel özelliklere sahip olunması gerekir. Hemşire olacak kişinin sevgi, şefkat, vicdan gibi olumlu özellikleri gelişmiş olması gerekir. Biyoloji bilimine ilgi duyuyor olması hemşirelik mesleği için önemlidir. Gerektiğinde de soğukkanlı olmayı başarabiliyor olması gerekir. Hemşire olmak isteyenler için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri Hemşirelik Meslek Yüksekokullarından mezun olmak, diğeri de Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezun olmaktır.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN KAÇ YIL OKUMAK GEREKİR?

Hemşire olmak için 2 yıllık Sağlık Meslek Lisesi bitirerek hemşire yardımcısı olunabilir. Ardından 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarından mezun olarak hemşirelik mesleğine adım atabilirsiniz. Ya da 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni bitirerek hemşire olunabilir.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMAK GEREKİR?

Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri liseden sonra üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Sağlık Meslek Yüksek Okullarında eğitim görmeleri yeterli olmaktadır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler, mezun olmalarının ardından hemşire yardımcısı olarak görev alabilirler. Eğer bu mesleği yapmak istiyorlarsa, üniversitelerin yine 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerini bitirmesi gerekir.

Diğer seçenek ise; üniversite sınavında 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Hemşirelik bölümünü tercih ederek bu bölümden mezun olunması gerekir.

HEMŞİRE OLMAK İÇİN ŞARTLAR