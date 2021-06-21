Hostes olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler arasında; yolcular uçağa alınmadan önce uçağın temizliği, düzen, yolculuk sırasında verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı, emniyet kartlarını tanıtma, özel bir duruma sahip olan yolcu ile ilgilenme, yolcu emniyet kemerleri kontrolü, yiyecek ve içeceklerin servis edilmesi, yolcuların inişe hazırlanması gibi birçok görev vardır.

HOSTES NASIL OLUNUR?

Hostes olmak isteyenleri bekleyen bazı şartlar vardır. Hostes olmak isteyenlerin aklına gelen ilk şart yabancı dil olmaktadır. Uçak seyahatlerinde de bilindiği gibi hostesler İngilizce ya da farklı dilleri konuşmaktadırlar. Hostes olmak için ne yapmak lazım? Diyorsanız aşağıdaki adımları kontrol edebilirsiniz. Hostes olmak için ilk yapılması gereken adımlara bakalım.

Her meslekte olduğu gibi ilk adım başvuru sürecidir. Güzel bir CV hazırlayıp bu mesleğe hazır olduğunuzu belirtmelisiniz.

CV'niz değerlendirilir ve onaylanması halinde mülakata çağırılırsınız.

Yazılı ve sözlü mülakattan sonra bazı deneme testlerine tabii tutulabilirsiniz. Bunlar zeka ve dil testi olabilmektedir.

"Kendini tanıtır mısın?" gibi sorulara hazırlıklı olmalısınız.

Diğer önemli husus görünüştür. Kıyafetiniz mülakata uygun olmalıdır. Görünüşünüze değer verdiğinizi kurula hissettirmelisiniz.

Dövme, piercing gibi aksesuarların kabul görmeyeceği gibi iyi bir kıyafet kombini şansınızı arttırabilir.

Son olarak mülakat sırasında heyecanlı olmamanız ve rahat olmanız tavsiye edilir.

HOSTES OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMÜ OKUMAK GEREKİR?

Hostes olmak için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Lise mezunu olan herkes hostes alımlarına başvurabilir. Bazı iş ilanlarında üniversite mezunu olması istenilmektedir. Özel şartlara göre eğitim durumu şartının değişebileceğini unutmayın.

HOSTES OLMA ŞARTLARI

Hostes olmak için boy kilo şartı merak edilmektedir. Hostes alımı şartları arasında boy ve kilo oranları önemlidir. Fiziki görünüm hosteslik için ayrıcalıklı şartlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.