Teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin artması ile beraber ön plana çıkan mesleklerden biri de iş güvenliği uzmanlığı oldu. İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak gibi görevleri vardır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için önce gerekli eğitimleri tamamlamanız gereklidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılmalısınız. Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girip buradan belli bir başarıya kazanmak gerekmektedir.

Adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.

Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Sınavda 100 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMAK İÇİN NE MEZUNU OLMAK LAZIM?

Mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları ile teknik elemanlar (Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları) iş güvenliği uzmanı olabilirler.

LİSE MEZUNLARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR Mİ?

Lise mezunları İSG uzmanı olamamaktadırlar. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve ya lisans bölümleri ile yukarıda belirtilen lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak şartı ile eğitime katılabilir ve sınavda başarılı olunması halinde İSG uzmanı olabilirsiniz.