LGS'ye kaç öğrenci girdi? 2021 LGS kaç kişi başvurdu ve lise sınavına kaç öğrenci girdi?

2021 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Eğitim Uzmanı Derya Kargılı 2021 LGS ile ilgili önemli yenilikleri ve öğrencilerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu. Bence, bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonu sınava girecek. Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı, 1milyon 800 bin idi. 2012 yılında 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması bir yığılmayı göstermişti. Bu yıl öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme şansı geçtiğimiz yıla nazaran daha da arttı. Çünkü öğrenci sayısı normale döndü.