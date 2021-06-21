Marjinal maliyet son zamanlarda sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Sorulmakta olan sorularda ise çoğunlukla toplam maliyet verilmekte olup marjinal maliyetin bulunması istenmektedir. Ekonomi açısından işletmelerinde kullanmış olduğu marjinal maliyet hakkında işte detaylar…

MARJİNAL MALİYET NEDİR?

İşletmenin bir birim daha üreterek veya bir müşteriye daha hizmet vererek toplam maliyetin artması veya azalması olayına marjinal maliyet denir. Bir grafikte marjinal maliyetler incelenirse U şeklini çizdiğinizi görürsünüz. Genellikle maliyetlerin yüksek başladığı ancak üretim arttıkça azaldığı, ancak bir noktadan sonra tekrar yükseldiği içindir.

MARJİNAL MALİYET HESAPLAMA

Marjinal maliyet nasıl hesaplanır? Sorusu özellikle öğrencilerin sınavlarda zorlandığı soruların başında gelmektedir. Marjinal maliyet formülünü aşağıda verdik. Ardından bir örnek ile açıkladık.

MARJİNAL MALİYET FORMÜLÜ

Marjinal maliyetler için formül aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Marjinal Maliyet = Maliyetteki değişiklik / Miktardaki değişiklik

Daha cebirsel olarak eğimli olanlar için marjinal maliyet de bu denklemle ifade edilebilir:

Marjinal Maliyet (MC) = ΔTC / ΔQ

Formül Açıklaması:

Δ = Değişim

TC = Toplam Maliyet

Q = Miktar

UYGULAMA: 5.000 ürün üretmek için 250.000 TL ve 6.500 üretmek için 340.000 TL. Her bir öğenin fiyatını 75 TL olarak belirlediniz. Üretimi 5.000'den 6.500 maddeye çıkarmalı mısınız?

Marjinal Maliyet = Maliyetteki değişiklik / Miktardaki değişiklik

Marjinal Maliyet = (340.000 – 250.000 TL) / (6.500 – 5.000)

Marjinal Maliyet = 90.000 TL / 1.500

Marjinal Maliyet = 60 TL

75 TL> 60 TL

MARJİNAL MALİYET EĞRİSİ

Marjinal maliyet eğrisi AVC(Ortalama Değişken Maliyeti) ve AC(Ortalama Maliyet) eğrilerini her zaman min. noktasında keser. Marjinal maliyet eğrisinin altında kalan alan firmanın TVC(Toplam Değişken Maliyeti) maliyetini ifade eder. Marjinal maliyetin minimum olduğu nokta 2 türevin 0'a eşitlenmesiyle bulunur.