Marjinal Tüketim Eğilimi Nedir, Nasıl Hesaplanır? Gelir Artarken Ortalama Tüketim Eğilimi Nasıl Değişir?

Marjinal tüketim eğilimi harcanabilir gelirdeki artış karşısında tüketim harcamalarındaki artışın ne kadar olacağını gösteren bir orandır. Marjinal tüketim eğilimi her noktada eşitken ortalama tüketim eğilimi gittikçe azalmakta, buna karşın marjinal tüketim eğiliminden her noktada daha yüksek olmaktadır.

MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ NEDİR?

Bir tüketicinin net gelirinde oluşan artışın harcamalarına ne derecede etki ettiğini gösteren bir parametreye marjinal tüketim eğilimi denir. Harcanabilir kişisel gelirde 1 birimlik artışın tüketim harcamalarını ne kadar artıracağını ifade eder. Bu ifade 0 ile 1 arasında değerler alır. Çünkü kişi 1 birim gelir elde ederse onun sadece bir bölümünü tüketir, geri kalan kısmını tasarruf eder.

Örneğin c=0,7 olursa bir tüketici 100 TL'lik gelirinin 70 TL'sini tüketir, 30 TL'sini tasarruf eder.

MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ NASIL HESAPLANIR?

Marjinal tüketim eğilimi, tüketimdeki artış miktarının, net gelirdeki artış miktarına bölünmesiyle bulunabilir.

MTE= T / NG

MTE: Marjinal Tüketim eğilimi

T: Harcamalardaki artış miktarı

NG: Net gelirin artış miktarı

2-Marjinal tüketim eğilimi, tüketimin net gelire göre türevinin alınmasıyla da bulunabilir.

MTE= dC / dY

C: Tüketim

Y: Net gelir

ÖRNEK: Senelik 10000 TL maaş aldığınızı düşünün. Bir anda maaşınıza yapılan zamla senelik maaşınız 15000 TL'ye yükseldi. Marjinal tüketim eğilimini 0.5 olarak kabul edelim. Sonuç olarak maaşınızda yaşanan 5000 TL'lik yükseliş tüketiminizde 5000 X 0.5 = 2500 TL'lik bir artışa neden olacaktır.

MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ NASIL ARTAR?

Ceteris paribus, (diğer faktörler sabitken) tüketim harcamaları ile harcanabilir kişisel gelir arasında pozitif bir ilişki vardır. Dolayısıyla, ceteris paribus, harcanabilir kişisel gelir artınca tüketim de artar.

GELİR ARTARKEN ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİ NASIL DEĞİŞİR?

Yd (Harcanabilir kişisel gelir): Vergi sonrasında kişinin elinde kalan net gelir.

Tüketim fonksiyonu şu şekilde gösterilir: C=Co+cYd

Co: Harcanabilir kişisel gelir sıfır olduğunda tüketim harcamalarının alacağı değeri belirtir. Bu değer tüketicinin varlığını sürdürebilmesi için gereksinime duyacağı minimum tüketim düzeyi ifade eder. Gelirden bağımsız olan bu tüketimi hane halkı ya önceki tasarruflarından karşılayacak, ya da borç alacaktır.

c: (marjinal tüketim eğilimi): Harcanabilir kişisel gelirde 1 birimlik artışın tüketim harcamalarını ne kadar artıracağını ifade eder. Bu ifade 0 ile 1 arasında değerler alır. Çünkü kişi 1 birim gelir elde ederse onun sadece bir bölümünü tüketir, geri kalan kısmını tasarruf eder.