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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:50

Eş Anlamlısı Nedir? Neticenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Netice Eş Anlamlısı Nedir? Neticenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Konuşma ve metinleri zenginleştirmek için kelimelere ait anlamdaş sözcükler kimi zaman araştırma konusu oluyor. Günlük hayatta yoğun olarak kullanılan kelimeler arasında kelimesi de yer alıyor. ve diğer sözlüklerde, kelimelerin tanımının yanında o kelime yerine kullanılabilecek eş anlamlı sözcükler yer almaktadır. Peki, netice eş anlamlısı nedir, netice kelimesi yerine hangi sözcük kullanıldığı takdirde bu anlam bütünlüğü bozulmaz?

Günlük konuşma ve yazı dilinde yaygın olarak kullanılan belirli sözcükler var. Bu sözcükler, kullananlar tarafından zaman zaman çeşitlendirilmek isteniyor. Bu noktada da eş anlamlı kelimeler devreye giriyor. kelimesi de sık sık başvurulan sözcükler arasında yer alıyor. ve çeşitli sözlüklere göre, netice eş anlamlısı nedir? İşte, kökenli bir kelime olan netice eş anlamlısı ve yerine kullanıldığında cümle anlamını bozmayacak kelime/kelimeler...

NETİCE EŞ ANLAMLISI

Netice sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler belirgi, bulgu ve sonuç sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

NETİCE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE NETİCE ANLAMI

Netice kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Netice, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Netice kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Sonuç

NETİCE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur.

NETİCE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- netice vermek

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Netice Eş Anlamlısı Nedir? Neticenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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