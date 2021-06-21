Netice Eş Anlamlısı Nedir? Neticenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük konuşma ve yazı dilinde yaygın olarak kullanılan belirli sözcükler var. Bu sözcükler, kullananlar tarafından zaman zaman çeşitlendirilmek isteniyor. Bu noktada da eş anlamlı kelimeler devreye giriyor. Netice kelimesi de sık sık başvurulan sözcükler arasında yer alıyor. TDK ve çeşitli sözlüklere göre, netice eş anlamlısı nedir? İşte, Arapça kökenli bir kelime olan netice eş anlamlısı ve yerine kullanıldığında cümle anlamını bozmayacak kelime/kelimeler...

NETİCE EŞ ANLAMLISI

Netice sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler belirgi, bulgu ve sonuç sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

NETİCE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE NETİCE ANLAMI

Netice kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Netice, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Netice kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Sonuç

NETİCE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur.

NETİCE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- netice vermek