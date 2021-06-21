Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Başvurular başladı

"BAŞVURULAR BAŞLADI"

2 Temmuz sonrasında gerçekleştirilecek olan telafi eğitimleri hakkında da bilgiler veren Bakan Selçuk, "5 Temmuz'dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerimiz, okullarımızdaki farklı imkanlardan yararlanmak isterlerse, başvurular başladı. 'Benim ilçemde, acaba hangi okulda hangi etkinlik var?' 'Ben neye katılmak isterim?' Bunlara karar verecek ve başvurularını yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar uygulanacak ve mecazi anlamda belki bir yaz okulu tadında yapılacak. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile yapılan çalışmalar, belediyeler ve benzeri tüm vakıf ve kurumların verdiği destekler ile hangi ilçede hangi etkinliğin olduğuna başarabilecekler" diye konuştu.