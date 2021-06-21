Ülkemizde günümüz koşulları ele alındığında askerlik mesleği hem erkek hem de kadınlar için gözde meslek grupları arasında yer alıyor. Gençlerin kalıcı bir iş edinme ve standart işlere göre daha yüksek gelir elde etmek istemeleri bu nokta da subaylık mesleğini cazip kılan faktörlerdendir. Subay olabilmek için kişilerin bazı şartları karşılıyor olması gerekir. Bu şartların ise pek çok meslek sınıflarına göre oldukça detaylı ve sıkı olduğu bilinmektedir.

SUBAY NASIL OLUNUR?

Subaylık bir meslek olmasının yanı sıra manevi açıdan çeşitli anlamları ifaden ettiğinden Her yıl TSK'da görev yapmak isteyen pek çok aday, subay olmak için gerekli olan şartların kendisi için uygun olup olmadığını öğrenmek istiyor. Subay olmak için ne yapmalıyım düşüncesine kapılanlar subay olmak için nelerin gerekli olduğunu araştırıyor.

Bu bağlamda, Subay olmak için sunulan önemli iki seçenek mevcuttur. Bunlardan ilki, askeri lisede eğitim görmek ve rütbe sahibi olmaktır. Diğeri ise lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavına başvuruda bulunmaktadır. Sınavın ardından girilmesi şart olan mülakatlar hem sözlü hem de fiziki olarak adaylara sunulmaktadır. Fiziki mülakat boy ve kilo ölçümü ile alakalı olup, girilmesi gereken tüm sınavları geçenler subay olma hakkına sahip olmaktadır.

SUBAY OLMA ŞARTLARI

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevlerini subay olarak sürdürmek isteyenlerin taşıması gereken şartları şöyle sıralamak mümkündür;

Lise ve dengi okullardan, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteden mezun olmak gerekir.

Subay olmak için yaş sınırı 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar için 27 yaşını aşmamış olmak, lisansüstü eğitime sahip olanlar için ise 32 yaşını aşmamış şeklinde belirtilmektedir.

Uzmanlık eğitimi alan doktorlar için belirlenmiş yaş sınırı 35'tir.

TSK'nin belirlediği boy ve kilo; kadınlar için en az 1.53, erkekler için ise en az 1.64 şeklindedir. Ancak bu yıl itibarı ile kadınlarda 1.62 erkeklerde ise 1.68 aranan boy oranıdır.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olarak daha önceden tedavi görmemiş olmak gerekmektedir.

Vücudunda dövme ya da jilet gibi izlerin bulunmaması gerekiyor.

Yapılan yazılı sınavdan alınması gereken puan 70'dir.

Türk ceza kanunun 53. Maddesine göre şahıs evli ise hem kendi hem de eşinin adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Subay olmak isteyen gençler eğer yukarıda belirtilen şartları taşıyorsa çok ciddi sınav ve mülakatlara tabi tutulmaktadır. Öte yandan güvenlik soruşturması ile geçmişinizde bölücü, siyasi ve yasadışı aktivitelerde bulunup bulunmadığınız gibi pek çok detay göz önünde bulundurulmaktadır. Adli sicil kaydınızın da temiz çıkması son derece önemlidir. Yani güvenlik soruşturması da dahil olmak üzere subaylık mesleğine alınacak olan adaylar her bakımdan ince elenip sık dokunmaktadır.

SUBAY EĞİTİMİ KAÇ AY?

Subay eğitimi alacak olan adayların alacakları eğitimin süresi başvuru yapılan pozisyon ve birime göre farklılık göstermektedir. Örneğin Muvazzaf yani sözleşmeli olarak başvuruları kabul edilen kişilerin alacakları eğitim süresi 4 aydır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde alınan eğitim süresi 2 senedir. 2 yıllık süre zarfında subay adayları sözleşmelilere göre daha uzun bir dönemi içeren bir eğitim almaktadır. Subay olma yolunda alınacak eğitimler ise şunları içermektedir;

İntibak eğitimi

Telem eğitim

Komando ve iç güvenlik eğitimi

Akademik eğitim ve staj

Kolluk uygulaması eğitimi olarak subaylar bu eğitimlere tabi tutulmaktadır.

KADIN SUBAY NASIL OLUNUR?

Dünya çapında elbette kadınlarda ordularda subay olma hakkına sahiptir. Dolayısıyla ülkemizde kadın subay ve astsubay olarak görev alanların sayısı da bir hayli fazladır. Kadın subay olmak için yine yazılı sınav, sağlık kontrolleri, sözlü mülakat ve fiziksel testlere girilmesi gerekir. Kadınlarda boy sınırı 1.62 olarak belirlenmiştir. Boy sınırı yükseltildiğinden dolayı 44 49 arası kiloya sahip olan kadınların başvuru şansı bulunmamaktadır. Kadın subay adaylarında aranan şartlar ile erkek subay adaylarında aranan şartlar fiziksel özellikler haricinde birebir aynıdır.