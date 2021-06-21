Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak görev almak isteyen pek çok kişi bu mesleğe adım atmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Subay ve astsubaylar arasındaki ilişkileri yönetmek ve muharebe görevlerini üstlenmek gibi birçok vazifesi olan uzman çavuşluğu mesleği, ülkemizde orduya verilen önemden ötürü oldukça itibarlı bir meslek olarak görülüyor. Uzman çavuş olmak için belirlenen şartların tamamını sizler için yazımızda derledik. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…
UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR?
Uzman çavuş; uzman erbaşı ve uzman onbaşı olarak da ifade edilmektedir. Uzman çavuş olmak isteyen adaylar istenilen şartları karşıladığı takdirde sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına girmeleri gerekir. Tüm bu aşamalardan başarı elde eden adaylar, uzman çavuş eğitimi aldıktan sonra 37 yıl arasında göreve başlamak için gerekli sözleşmeyi imzalar ve bu mesleğe adım atabilir. Uzman çavuş olmak için gereken şartları inceledikten sonra bu mesleğe uygun olup olmadığınız konusunda bir karara varabilirsiniz. O halde uzman çavuş olma şartlarını şöyle sıralayabiliriz;
- TC vatandaşı olmak gerekir.
- Askerlik görevi süresince üstlerinden herhangi bir şikayet almamış olmak gerekir.
- Uzman çavuş mesleğine başvuru yapıldığında terhisin üzerinde 3 yıldan az süre geçmiş olmalıdır.
- Uzman çavuş olmak için yaş sınırı 25 yaştır. Bu nedenle başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarı ile 25 yaşını bitirmemiş olmak önemlidir.
- Önceki zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yedek subay, subay, astsubay, teğmen, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapmamış olunmalıdır.
- Er veya erbaş olarak askerlik yapmış olma şartı bulunmaktadır.
- Ortaokul, lise, yüksekokul ya da fakülte mezunu olmak gerekir.
- Uzman erbaş alımında bulunan branş ve sınıflar için aranan şartların sağlanması gerekir.
- Yapmış olduğunuz uzman çavuş müracaatının üzerinden 3 yıldan kısa süre geçmesi gerekir.
- Askerliğin yapıldığı süre zarfında Askeri Ceza Kanuna göre 148. Maddeden ceza alınmaması gerekir.
- Askeri hastaneden alınan sağlık raporlarına gereksinim bulunur.
- Askeriyenin belirlediği yeterli oranda boy ve kiloya sahip olunmalıdır. Bu oran en az 1.64, en fazla ise 2.10 cm şeklinde belirtilmektedir. Aynı zamanda boya göre uygun bir kiloya sahip olmakta önemlidir.
- Terör örgütü ya da çete gibi suç örgütleri gibi olaylar içinde bulunmamak şartı da bulunur.
- Başvuru sırasında askerliğe devam eden vatandaşlar birlik komutanı vesilesi ile hazırlanan nitelik belgesinde 80 ve üzerinde not alınmalıdır.
- Askerde uzman çavuş olarak kalmak istiyorsanız askerliğinizi yaptığınız süre zarfında uzman çavuş alımı için ilan verilirse başvuru yapmak için askerlik yani er hizmetinizi tamamlamış olmanız gerekmemektedir. Gerekli sınav ve uygulamalara katılım sağlar ve başarı kazandığınız takdirde uzman çavuşluk için eğitim alma yolunda ilerleyebilirsiniz.