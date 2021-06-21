Haziran ayının sonlarına yaklaşılırken üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS için geri sayım da devam ediyor. Adaylar, iyi bir üniversite amacı ile son hazırlıklarını sürdürürken 2021 YKS ne zaman yapılacak konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, TYT, AYT ve YDT tarihleri belli olurken YKS sınav yerleri de açıklandı.

YKS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021