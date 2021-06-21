Zabıtalar yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için mücadele eden görevli kişilerdir. Buna bir örnek vermek gerekirse; pazar ve alışveriş yerlerini denetleyerek halk sağlığını korumaya çalışmaktır. Zabıta olmak isteyenler de bu kuralları dikkate alarak bu mesleği seçmelidirler. Zabıtaların bazıları sabit bazılarının da gezici olarak çalıştığını unutmayalım.

ZABITA NASIL OLUNUR?

Zabıta olmak için önce zabıtaların ne iş yaptıklarını öğrenmek gereklidir. Zabıtalar görevlendirildikleri bölgede kamu düzenini sağlamak, huzuru tesis etmek, halk sağlığını korumak, ruhsatsız iş yerlerini tespit etmek, semt pazarı gibi alanların denetimini sağlamak, belediyeden izin almamış olan satıcıları tespit etmek, izinsiz ilan ya da afiş asanları tespit etmek, gıda malzemeleri üreten, satan ya da dağıtan şirketlerin rutin ya da baskın denetimlerini yapmak, halk sağlığına tehdit oluşturabilecek tüm işlemlerin durdurulmasını sağlamak gibi birçok önemli görevleri vardır. Bu şartları kabul edenler zabıta olmak için adaydır.

ZABITA OLMA ŞARTLARI

Zabıta olmak için iki seçenek vardır. Birinci seçenekte, ilçe ya da il belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi statüsünde çalışmaktır. İkinci seçenekte memur olarak çalışmaktır. Zabıta alımı şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,

En az lise mezunu olmak,

Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak,

Boyunuz ve kilonuz arasındaki dengenin belirlenen standartları aşmaması gerekiyor,

25 yaşını bitirmemiş olmalısınız (Yaş şartı ilana göre değişebilir).

ZABITA OLMAK İÇİN HANGİ SINAVA GİRMELİYİM?

Zabıta memur olmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri sınavdır. Hangi sınava gireceklerini araştırmaktadırlar. Eğer zabıta memuru olmak istiyorsanız KPSS sınavına girmelisiniz. KPSS sınavından alacağınız yüksek puana göre zabıta olma şansınız artmaktadır. KPSS sınavında geçerli puan olan 70′i almanız durumunda zabıtalık için tercih yapabilirsiniz.

ZABITA KOMİSERİ NASIL OLUNUR?

Zabıta komiseri olmak için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'nci maddesine dayalı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 'Görevde yükselme şartları' başlıklı 17'nci maddesine göre düzenlenen maddeler geçerli olmaktadır. Zabıta komiseri olabilmek için şu şartları gözden geçirmeniz gereklidir: