4. Sınıf Alan Ölçme Konu Anlatımı - Alan Ölçme Birimleri Ve Problemleri

Alan ölçme konusu bazı yerlerde alan hesaplama olarak da karşımıza çıkabilir. Bu kullanım yanlış değildir. Bu yüzden bu yazımızda geometrik şekillerin alanlarını ölçmeyi öğreneceğiz. Peki alan ölçme konu anlatımı ve birimleri nelerdir? İşte örnek problemler ile alan ölçe konusunun detayları…

MATEMATİKTE ALAN ÖLÇME KONUSU

Matematik dersi kapsamında ele alınan alan ölçme konusunda geometrik şekiller üzerinden hesaplamaları kolay bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak dikdörtgen ve kare şekilleri üzerinden alan ölçmeyi hesaplayacağız. Bu konuyu tam olarak anladıktan sonra diğer geometrik şekiller üzerinden de kolaylıkla alan ölçe işlemini yapabilirsiniz.

Alan ölçmede bilmeniz gereken hesaplanacak alanın geometrik şeklin dışı değil iç kısmı olmasıdır. Burada şekillerin kenar uzunlukları değil iç kısımda kapladıkları alan hesaplanır. Örneğin bir koşu alanında burada ölçmemiz gereken koşu alanının kenarları içerisinde kalan bölgesidir. Şimdi örnekler üzerinden bu konuyu daha iyi anlamaya çalışalım:

Soru: Kare bir şekilde bir kenarı 8 metre ise alan ölçüsü nedir?

Cevap:

Karenin tüm kenarları birbiri ile aynı ölçüye sahiptir. Eğer bizde karenin çevre hesaplaması istenseydi. 8 x 4= 32 sonucunu bulurduk. Ancak alan ölçüsü istendiği için burada aşağıdaki förmülü uygulamamız gerekmektedir.

Alan hesaplaması

8 x 8 = 64

Soru: Dikdörtgen bir şekilde uzun kenar 6 metre, kısa kenar ise 3 metre olarak verilmiştir. Bu kapsamda dikdörtgenin alan ölçüsü kaç metrekaredir?

Cevap:

Çevre hesaplamasını biliyorsanız bu dikdörtgen şeklin çevresinin uzunluğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada alan ölçüsünü bulmak için de yapılması gereken uzun kenar ve kısa kenarın çarpma işlemi ile hesaplanmasıdır.

6 x 3 = 18 metrekare dikdörtgen alanın ölçüsüdür.

Yukarıdaki formüller ile basit ve hızlı bir şekilde farklı örnekleri de çözebilirsiniz. Şimdi kare ve dikdörtgen gibi farklı geometrik şekillerin alanlarını ve ortaya çıkan farkları hesaplamayı öğrenelim.

Soru:

Kare bir şeklin tek kenarının uzunluğu 7 metre olarak verilmiştir. Dikdörtgen bir şekilde ise kısa kenar uzunluğu 2 metre, uzun kenar uzunluğu ise 8 metre olarak verilmiştir. İki şekil arasında alan ölçüsünün farkını hesaplayınız.

Cevap:

Soruyu cevaplarken ilk adımda iki alanın ölçüsünü ayrı hesaplayacağız.

Kare alanın ölçüsü: 7 x 7 = 49 metrekare

Dikdörtgen alanın ölçüsü: 2 x 8 = 16

Yukarıda iki geometrik şeklin de alan ölçüsünü bulduk. Şimdi aradaki farkı bulmak için çıkarma işlemine başvuracağız.

49 – 16 = 33 metrekare

Soru:

Bir kare şekilde kenar uzunluğu 8 metre olarak belirlenmiştir. Dikdörtgen şeklin kısa kenar uzunluğu ise 7 metre, uzun kenar uzunluğu da 9 metredir. Peki bu iki şeklin toplam alan ölçüsü kaç metrekaredir?

Cevap:

Yukarıda verdiğimiz detaylı konu anlatımında kare ve dikdörtgen şekillerinin alan ölçüsünü hesaplamayı öğrenmiştik. Ancak soruda bu iki farklı şeklin alan ölçüsünün toplamları istenmiştir. Bu yüzden soruyu iki aşamalı olarak çözmemiz gerekir. İlk adımda iki farklı şeklin ayrı ayrı alan ölçülerini hesaplayacağız.

Kare alan ölçüsü: 8 x 8 = 64 metrekare

Dikdörtgen alan ölçüsü: 7 x 9 = 63 metre kare

Kare ve dikdörtgen alan ölçüsü toplamı: 63 + 64 = 127 metrekaredir.