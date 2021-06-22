4. Sınıf Aydınlatma Teknolojileri Konu Anlatımı - Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimi İle İlgili Bilgiler

Geçmişte yıldızlar, ay ve güneş ile kişiler aydınlanma ihtiyacını karşılarken, teknolojinin gelişimi ile bu süreç çok kolay bir hale gelmiştir. Ateşin ardından kandiller, yağ ve gaz lambaları ve mumlar ile aydınlanma ihtiyacı karşılanırken teknoloji ile elektrik ve günümüzün temel aydınlatma icadı olan ampüller ortaya çıkmıştır. Peki aydınlatma teknolojisinin gelişimi ile ilgili neler bilinmelidir? İşte merak edilenler…

AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ

Aydınlatma ihtiyacı eski insanlar tarafından ateş ile karşılanmıştır.

Ardından kandiller ve yağlar ile ateş yakma bulunmuş ve bunlar geceleri yakılarak aydınlanma sağlanmıştır.

Kandil ve yağların kullanılması ise gaz lambalarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Gaz lambaları kısa sürede hemen hemen her yerde kullanıldığı için sokaklarda da kullanılmaya başlanmış ve geceleri insanlar daha kolay dışarıda bulunma şansına kavuşmuştur.

Sokaklarda gaz lambası ile aydınlatmanın yapılması ise teknoloji alanında aydınlatma üzerine ilk çalışmaları başlatmış ve İngiliz bilim insanı olan Joseph Swan elektrik ampülünü icat etmiştir.

Joseph Swan'ın adım attığı bu teknoloji bir başka ingiliz bilim insanı olan Thomas Edison'u çalışmalara itmiş ve Edison evlerde kişilerin güvenli bir şekilde aydınlatma ihtiyacını karşılayabileceği elektrikli ampüller üretmiştir.

Bu ampüller florasan lambaların icadına öncülük etmiştir.

Günümüzde elektrikli ampuller ve florasanlar da hala kullanılmaya devam etse de halojen lambaları sıklıkla tercih edilir.

Aydınlatma teknolojilerinin son adımı ise led aydınlatmalardır.

AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİNDE UYGUN AYDINLATMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yaşadığımız çevrede aydınlatmanın doğru tercih edilmesi çok önemlidir. Aydınlatma direkt olarak gözlerle temas eder. Eder yüksek bir aydınlatma yapılırsa bu göz sağlığına zarar verir. Bunun yanı sıra yanlış aydınlatma kişilerde baş ağrısına ve göz kamaşmasına da yol açar. Kişiler göz sağlıklarında yaşadıkları bu sorun nedeni ile hem fiziksel hem de psikolojik sıkıntılarla mücadele eder. Bir ortamda uygun aydınlatmanın olmaması ışık kirliliği olarak adlandırılır. Işık kirliliğinin önüne geçmek için de yapılması gereken aydınlatılmak istenen mekanın ihtiyacı olan doğru aydınlatma yönteminin kullanılmasıdır. Böylelikle aydınlatma göz sağlığına zarar vermeyecektir.