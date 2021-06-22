4. Sınıf Basit Elektrik Devresi Kurulumu Konu Anlatımı - Basit Elektrik Devresi Yapımı Ve Malzemeleri

İnsanlar için elektrik vazgeçilmez bir enerjidir. Gün içerisinde aydınlatma ihtiyacı güneş ile gerçekleşse de akşam olduğu zaman bir aydınlanmaya ihtiyacımız vardır. Bunun yanı sıra hayatı kolaylaştıran aletlerin kullanımı için de elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bu elektrik enerjisi ise en temel şekilde elektrik devresinden elde edilir. Sadece belirli parçalar ile elde edilen bu elektrik devresine ise basit elektrik devresi adı verilir.

BASİT ELEKTRİK DEVRESİ NEDİR?&NBSP;

Duy, pil, ampul, bağlantı kablosu, pil yatağı, anahtar ve elektrik kablosu parçalarının bir araya gelmesi ile basit elektrik devresi elde edilir. Elektrik devresi elemanlarının detayları ise şu şekildedir:

Ampul: Ampul basit elektrik devresinde bağlantı sağlandıktan sonra elde edilen enerjinin dışarıya vurulması için ihtiyaç duyulan parçadır.

Pil: Basit elektrik devresinde enerjinin sürmesi ve kullanılması için pile ihtiyaç duyulur. Pil gücü olmadığı takdirde enerji açığa çıkarılamaz.

Elektrik kablosu: Elektrik kablosu basit devrede enerjiyi iletir. Elektrik kablosu aracılığı ile enerji ampule ulaştırılır. Elektrik kablosunda yalıtım maddesi kullanılır. Bu yalıtım kablosu sayesinde elektrik kablosuna dokunduğumuzda dahi elektrik çarpması meydana gelmez.

Anahtar: Elde edilen elektrik akımını kontrol etmemizi sağlayan parçaya anahtar denir. İletken teller bu anahtar üzerinden geçerek ampule doğru gider ve elektrik enerjisinin çıkmasını sağlar.

BASİT ELEKTRİK DEVRESİ KURULUMU NASIL YAPILIR?

Basit elektrik devresi kurulumunda gerekli olan parçalar eksiksiz bir şekilde kullanılmalıdır. Basit elektrik devresi kurarken elektrik kablosunun bir parçasını pilin bir ucuna takmalıyız. Ardından kablonun diğer ucu da anahtara takılır. Bu kablodan bağlantı ampule doğru gider ve pil üzerinde bu döngüyü tamamlayarak enerji ortaya çıkar. Burada kullanılan pilin dolu olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer pil dolu değilse ampulün yanması gerçekleşmez. Pil dolu ise anahtar üzerinden ampulün yanıp yanmamasını kontrol edebilirsiniz. Thomas Edison tarafından icat edilen bu sistem Fen Bilimleri dersinde de pratikler ile öğretilmektedir.