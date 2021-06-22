4. Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Anlatımı- Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur? Bilinçli Tüketicilerin Davranışları Ve Özellikleri

Kıyafetler, yiyecek ürünleri, aksesuarlar ve teknolojik aletleri gibi pek çok ürün tüketimin içerisinde yer alır. Bu tüketimleri gerçekleştiren kişilere de tüketici denir. Tüketiciler de ikiye ayrılır. Bunlar bilinçli ya da bilinçsiz tüketicilerdir. Bilinçli tüketiciler ihtiyaç dahilinde tüketimlerini yaparken bilinçsiz tüketiciler ise daha fazla alışveriş gerçekleştirir. İşte bilinçli tüketici ve hakkında merak edilmesi gerekenler…

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ NASIL OLUNUR?

Tüketici tüketim yapan kişiye verilen isimdir. Her tüketici temel olarak günlük alışverişleri için alım gerçekleştirir. Bu yüzden günlük hayat içerisindeki her birey tüketicidir. Tüketim ürünleri ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlar. Bu noktada bilinçli olan tüketiciler ise yaptıkları tüketimi ihtiyaçlarına ya da ekonomilerine göre gerçekleştirir. Bilinçli olan tüketiciler bir ürünü almadan önce ihtiyaçlarını belirler ve bu ürünü aldıktan sonra da nasıl kullanacağını bilir. Bilinçli tüketiciler aynı zamanda haklarının ve sorumluluklarının da bilincindedir. Eğer ürünü satın aldıktan sonra bir sorun yaşarsa haklarını arayabilir.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN DAVRANIŞLARI

Bilinçli tüketicinin davranışları şu şekilde gerçekleşir: