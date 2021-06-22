Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 4. Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Anlatımı- Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur? Bilinçli Tüketicilerin Davranışları Ve Özellikleri
Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:11

4. Sınıf Konu Anlatımı- Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur? Bilinçli Tüketicilerin Davranışları Ve Özellikleri

4. Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Anlatımı- Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur? Bilinçli Tüketicilerin Davranışları Ve Özellikleri

Toplumlarda tüketim kişiler tarafından gerçekleştirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı tüketimler yapılabilir. Özellikle gelişmiş toplumlarda tüketim ihtiyaçları daha da farklılık gösterebilir. Bu da kavramını ortaya çıkarmıştır. İşte 4. sınıf bilinçli tüketici konu anlatımı- Bilinçli tüketici nasıl olunur? Bilinçli tüketicilerin davranışları ve özellikleri...

Kıyafetler, yiyecek ürünleri, aksesuarlar ve teknolojik aletleri gibi pek çok ürün tüketimin içerisinde yer alır. Bu tüketimleri gerçekleştiren kişilere de tüketici denir. Tüketiciler de ikiye ayrılır. Bunlar bilinçli ya da bilinçsiz tüketicilerdir. Bilinçli tüketiciler ihtiyaç dahilinde tüketimlerini yaparken bilinçsiz tüketiciler ise daha fazla alışveriş gerçekleştirir. İşte ve hakkında merak edilmesi gerekenler…

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ NASIL OLUNUR?

Tüketici tüketim yapan kişiye verilen isimdir. Her tüketici temel olarak günlük alışverişleri için alım gerçekleştirir. Bu yüzden günlük hayat içerisindeki her birey tüketicidir. Tüketim ürünleri ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlar. Bu noktada bilinçli olan tüketiciler ise yaptıkları tüketimi ihtiyaçlarına ya da ekonomilerine göre gerçekleştirir. Bilinçli olan tüketiciler bir ürünü almadan önce ihtiyaçlarını belirler ve bu ürünü aldıktan sonra da nasıl kullanacağını bilir. Bilinçli tüketiciler aynı zamanda haklarının ve sorumluluklarının da bilincindedir. Eğer ürünü satın aldıktan sonra bir sorun yaşarsa haklarını arayabilir.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN DAVRANIŞLARI

Bilinçli tüketicinin davranışları şu şekilde gerçekleşir:

  • Bilinçli olan her tüketici alışverişe çıkmada önce ihtiyaçlarını belirler. Alışveriş sırasında da bazı noktalarda dikkatli davranır. Bu noktalardan ilk sırada yer alan ürünlerin son kullanma tarihleridir. Bilinçli bir tüketici son kullanma tarihi geçmiş ya da tarihinin geçmesi yakın olan ürünleri alışveriş sırasında tespit ederek alımını yapmaz. Ürünü almayan tüketici aynı zamanda satıcıyı da uyarır.
  • Bilinçli tüketici ürünü alırken ürünün satış onayını belirten damgaları inceler. TSE damgası olmayan ürünlerin alışını gerçekleştirmez. Bir üründe TSE damgası yer alıyor ise bu o ürünün yetkililer tarafından incelendiğini ve tüketime uygun olduğunu gösterir.
  • Bilinçli tüketici alışveriş sırasında fişlerini de atmayarak saklar. Bu saklanan fişler sayesinde ürünle yaşanılan herhangi bir sorunda bu ürünü satıcıya iade etme hakkınız bulunur. Eğer fişi olmayan bir üründe sorun yaşaranız satıcı ürünü ondan aldığınızı kabul etmeyecektir. Bu durumda tüketici haklarından da feragat etmiş olacaksanız.
  • Bilinçli tüketici hakkını her zaman arar. Alışverişten sonra cayma, iade etme ve reddetme hakkı tüketici için sunulan haklardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
4. Sınıf Bilinçli Tüketici Konu Anlatımı- Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur? Bilinçli Tüketicilerin Davranışları Ve Özellikleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA