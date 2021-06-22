4. Sınıf Çevre Ölçme Konu Anlatımı - Çevre Ölçme Problemleri

Çevre uzunluğu konusu 4. Sınıf matematik müfredatında yer alan eğlenceli ve basit konulardan biridir. Geometrik şekillerin çevresi üzerinden yapılan bu hesaplamalarda kare ve dikdörtgen temelde olmak üzere şekillerin nasıl hesaplandığını birlikte ele alacağız. İşte örnekler ile çevre ölçme konu anlatımı.

ÇEVRE ÖLÇME KONUSU NEDİR?

4. sınıf çevre ölçme konusunda temel kavramlardan biri uzunluktur. Uzunluk herhangi bir alandaki bir uçtan diğer uca kadar olan mesafeye denir. Uzunluk düz bir çizgi üzerinde veya kare, dikdörtgen ve üçgen gibi geometrik bir şekil üzerinden ölçülebilir. Örnek vermek gerekirse farklı uzunluklara sahip cetvelleri inceleyebiliriz. Cetveller 10 cm, 30 cm, 60 cm ve daha fazla uzunluklarda olabilir. Şimdi çevre ölçme konusunu örnek problemler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyelim.

ÇEVRE ÖLÇME PROBLEM ÖRNEKLERİ

Soru:

Bir karenin birim kenarının uzunluğu 8 cm'dir. Buna göre karenin çevre uzunluğu nasıl bulunur?

Cevap:

Karenin çevre hesaplaması yapılırken iki farklı alternatif ile sonuç bulunabilir.

Karenin dört kenarı da eşit olduğu için;

8 + 8 + 8 + 8 = 32 cm

8 x 4 = 32

Soru:

Bir dikdörtgen şekilde kısa kenarın uzunluğu 4, uzun kenarın uzunluğu ile 6 birim olarak verilmişse dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir.

Cevap:

Dikdörtgen şekilde kısa kenarlar ve uzun kenarlar birbirine eşittir. Bu yüzden kısa kenarların ve uzun kenarların ölçüsünü bulduktan sonra toplama işlemi yaparak çevre uzunluğuna ulaşabilirsiniz.

Kısa kenar: 4 x 2 = 8

Uzun kenar: 6 x 2 = 12

8 + 12 = 20 cm'dir.

DÜZLEMSEL ŞEKİLLERDE ÇEVRE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Eğer çevre uzunluğu istenen şekil bir düzlem üzerinde ise yapılması gereken tüm kenarların uzunluğunun toplanmasıdır. İşte düzlemsel şekillerde çevre uzunluğu hesaplamaya örnekler:

Soru:

Dört kenarı eşit kare şeklindeki bir koşu alanının uzunluk ölçüsü 300 metredir. Bu durumda koşu parkında yer alan bir kenarın uzunluğu nedir?

Cevap:

Dört kenarı eşit olan kare bir alanda bir kenar uzunluğu diğer kenarlar ile aynıdır. Bu yüzden alanın toplam uzunluğunu 4'e böldüğümüzde tek bir kenarın uzunluğunu da bulmuş oluruz.

400 / 4 = 100

Soru:

Bir dikdörtgen odanın etrafına 3 metre boşluklar konularak çizgi çekilecektir. Bu odanın kısa kenarı 25, uzun kenarı ise 50 cm olarak bildirilmiştir. Bu kapsamda odanın tamamına ne kadar çizgi çekilmesi gerekir.

Cevap:

Bu sorunun cevabını bulmak için ilk yapılması gereken odanın çevre uzunluğunun hesaplanmasıdır. Soruda odanın dikdörtgen olduğu belirtildiği için kısa ve uzun kenarları hesaplayıp toplayarak odanın çevresini bulabiliriz. O halde cevabı bulmaya çalışırken ilk adımda aşağıdaki hesaplama yapılmalıdır:

Kısa kenar: 25 x 2 = 50

Uzun kenar: 50 x 2 = 100

Odanın çevresi: 100 + 50 = 150

Odanın çevresini bulduktan sonra aç çizgi çekilmesi gerektiğini bulmak için odanın çevresini çekilmek istene çizgi boşluğuna bölmelisiniz.

150 / 3 = 50 adet çizgi çekilmesi gerekir.