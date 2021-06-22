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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:09

4. Sınıf Konu Anlatımı - Elektronik Devre Elemanları Nelerdir? Sembolleri Ve Özellikleri

4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı - Elektronik Devre Elemanları Nelerdir? Sembolleri Ve Özellikleri

konusunda elektrik devreleri işlenmektedir. Elektrik devresi nedir? Elektronik devre elemanları nelerdir? Sembolleri ve özellikleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için hazırladık. İşte tüm detaylar…

Bir enerji çeşidi olan elektrik farklı alanlarda kullanılır ve günlük hayatın da vazgeçilmezidir. Elektrik sayesinde gün içerisinde kullandığımız hemen hemen her eşyada elektriğin olduğunu görüyoruz. Bu yazımızda da 4. sınıf konu anlatımı - Elektronik devre elemanları nelerdir? Sembolleri ve özelliklerini işleyeceğiz.

ELEKTRİK DEVRESİ NASIL OLUR?

Elektrik devresi bir adet üreteçteki iki ucun iletkenlik özelliği olan bir tel ile birleştirilmesidir. Bu teli bir lambaya montelediğinizde elektrik devresi de tamamlanmış olur. Bu devrenin çalışması sırasında elektrik yükleri iletkenliğin yardımı ile bir uçtan diğerine gider. Bu işlem sayesinde elektrik akımı meydana gelir. Bu da lambanın yanmasına neden olur. Bu basit elektrik devremiz hem evlerde hem de farklı alanlarda teknolojik aletlerin çalışmasını sağlar. Bulaşık, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bilgisayar gibi eşyalar da elektrik olmadan çalışmaz.

ELEKTRİK DEVRESİ YAPMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇ VARDIR?

Elektrik devresini yapmak için bazı parçalara ihtiyaç duyulur. Eğer bu parçalardan bir tanesi dahi eksik olursa elektrik devresi yapılamaz. İşte elektrik devresi yapımında olması gereken parçalar:

  • Anahtar
  • Pil
  • Duy
  • Bağlantı kablosu
  • Ampul
  • Pil yatağı

Yukarıda yer alan parçaları bir araya getirdiğiniz takdirde başarılı bir şekilde elektrik devresini kurmuş olacaksınız. Şimdi elektrik devresinin parçalarını daha yakından inceleyelim.

  • Devrenin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini sağlayan parçaya pil adı verilir.
  • Elektrik devresinin kontrolü için anahtara ihtiyaç vardır.
  • Duy ise devreye ampulün takılması ile iletken teller arasında bağlantı kurulmasını sağlar.
  • Elektriğin devrede en doğru şekilde iletilmesini sağlayan parçaların bağlanma görevini ise bağlantı kablosu üstlenir.
  • Ampul ise kurulan devredeki enerjinin ışığa dönüşmesini sağlar.
  • Pilin devrede konulduğu alana da pil yatağı denir.

ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ

Elektrik devresi çeşitleri 3'e ayrılır. Bunlar kısa devre, açık devre ve kapalı devredir. İşte devre çeşitlerinin detayları ve özellikleri:

  • Açık devre: Açık devre sisteminde eğer anahtarı açarsanız devrede akım kesilir ve çalışma gerçekleşmez.
  • Kapalı devre: Anahtar elektrik devresinde kapatılırsa akım gerçekleşir. Burada anahtar kapalı olmasına rağmen akım gerçekleşmeyebilir. Bu durumda da temassızlık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sorun çözülmelidir.
  • Kısa devre: Kısa devre iletkenlerin almaçtan önce birleşmesi ya da kesişmesi ile meydana gelir.

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4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı - Elektronik Devre Elemanları Nelerdir? Sembolleri Ve Özellikleri
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