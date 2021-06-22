4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı - Elektronik Devre Elemanları Nelerdir? Sembolleri Ve Özellikleri

Bir enerji çeşidi olan elektrik farklı alanlarda kullanılır ve günlük hayatın da vazgeçilmezidir. Elektrik sayesinde gün içerisinde kullandığımız hemen hemen her eşyada elektriğin olduğunu görüyoruz. Bu yazımızda da 4. sınıf devre elemanları konu anlatımı - Elektronik devre elemanları nelerdir? Sembolleri ve özelliklerini işleyeceğiz.

ELEKTRİK DEVRESİ NASIL OLUR?

Elektrik devresi bir adet üreteçteki iki ucun iletkenlik özelliği olan bir tel ile birleştirilmesidir. Bu teli bir lambaya montelediğinizde elektrik devresi de tamamlanmış olur. Bu devrenin çalışması sırasında elektrik yükleri iletkenliğin yardımı ile bir uçtan diğerine gider. Bu işlem sayesinde elektrik akımı meydana gelir. Bu da lambanın yanmasına neden olur. Bu basit elektrik devremiz hem evlerde hem de farklı alanlarda teknolojik aletlerin çalışmasını sağlar. Bulaşık, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bilgisayar gibi eşyalar da elektrik olmadan çalışmaz.

ELEKTRİK DEVRESİ YAPMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇ VARDIR?

Elektrik devresini yapmak için bazı parçalara ihtiyaç duyulur. Eğer bu parçalardan bir tanesi dahi eksik olursa elektrik devresi yapılamaz. İşte elektrik devresi yapımında olması gereken parçalar:

Anahtar

Pil

Duy

Bağlantı kablosu

Ampul

Pil yatağı

Yukarıda yer alan parçaları bir araya getirdiğiniz takdirde başarılı bir şekilde elektrik devresini kurmuş olacaksınız. Şimdi elektrik devresinin parçalarını daha yakından inceleyelim.

Devrenin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini sağlayan parçaya pil adı verilir.

Elektrik devresinin kontrolü için anahtara ihtiyaç vardır.

Duy ise devreye ampulün takılması ile iletken teller arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

Elektriğin devrede en doğru şekilde iletilmesini sağlayan parçaların bağlanma görevini ise bağlantı kablosu üstlenir.

Ampul ise kurulan devredeki enerjinin ışığa dönüşmesini sağlar.

Pilin devrede konulduğu alana da pil yatağı denir.

ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ

Elektrik devresi çeşitleri 3'e ayrılır. Bunlar kısa devre, açık devre ve kapalı devredir. İşte devre çeşitlerinin detayları ve özellikleri: