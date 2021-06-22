4. Sınıf Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Konu Anlatımı - Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Problemleri

Bölme işlemi doğal sayılarda dört işlem konularından biridir. 4. Sınıf matematik derslerinde öğrenilmesi gereken ve ileri dönemlerde de matematik problemleri için sıkça kullanılan bölme işlemlerini daha kolay anlayabilmeniz için problemler üzerinden örnekler ile anlatacağız.

DOĞAL SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Doğal sayılarda bölme işlemleri hakkında bilgi sahibi olunması gereken ilk nokta işlemde tarafları öğrenmektir. Bölme işlemi 4 bölümden meydana gelir. Gelin bu bölümlere yakından bakalım.

Bölme işlemi kısımları:

Bölünen

Bölüm

Bölen

Kalan

BÖLME İŞLEMİNE ÖRNEK PROBLEMLER

Elif, 48 elmayı 4 kişiye eşit olacak şekilde verecektir. Elif paylaştırma işlemini yaptıktan sonra çocuklara düşen elma sayısı kaç olur?

Elif, 48 elmayı 4 eşit parçaya ayıracak ise burada 48 / 4 işlemi uygulanır. Bu işlem sonucunda elde edilen rakam ise 12 olur. Bölme işlemi sonucuna göre her bir kişiye 12 elma düşecektir.

Yukarıda yer alan problemde bölme işleminin kısımları ise şu şekildedir:

Bölümen : 48

Bölen : 4

Bölüm : 12

Kalan :0

BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜM KISMI NASIL BULUNUR?

Bölme işleminde bölüm kısmını bulmak için bölünen kısmında yer alan yüzler basamağı sayısını bölen sayıyla karşılaştırmalısınız. Eğer bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölenden daha küçük ise bölümün de iki basamaklı olması gerekir. Bunun yanı sıra bölünendeki yüzler basamağı sayısı bölen ile eşit ya da büyükse bölüm de üç basamaklı bir sayıdan oluşur.

Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse;

634 / 8 işleminde 6 sayısı 8'den daha küçük olduğu için bölüm 6'dır.

Bölme işleminde doğrulama gerçekleştirmek işlemin doğruluğunu güçlendirecektir. Bölme işleminde doğrulama yapmak için bölen ile bölüm kısmını çarpmalısınız ve ardından kalan kısmını da çarpıma eklemelisiniz. Böylelikle bölünen kısmın doğrulaması kolaylıkla yapılabilir. Örnek üzerinden detaylı incelemek gerekirse;

Soru :

15 : Bölen

44 : Bölüm

14 : Kalan'dır. Bölünen nedir?

Cevap:

44 x 15 = 660

660 + 14 = 674

Bölünen = 674'tür.

Bölme işlemi ( / ) ile ifade edilir. Ancak bölme işlemini ( : ) ile de ifade edebilirsiniz.