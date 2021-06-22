4. Sınıf Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Konu Anlatımı - Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Problemleri

Doğal sayılarda çarpma işlemi çıkarma, toplama ve bölme işlemlerinin dördüncü yöntemidir. Çarpma işleminde çarpım ve çarpanlar yer alır. Çarpım işlem sonucu elde edilen sayıdır. Çarpma işleminde eğer sayıların yerleri değiştirilir ise sonuca farklı bir etkisi olmaz. Bu yazımızda 4. Sınıf doğal sayılarda çarpma işlemlerini örnekler üzerinden inceleyeceğiz.

DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Doğal sayılarda çarpma işlemi sonucunda rakamlar toplanır ve çarpım adı verilen sonuç ortaya çıkar. Örnekler üzerinden doğal sayılarda çarpma işleminin nasıl yapıldığını birlikte görelim.

Elif, Esma ve Efe'nin toplamda 3'er adet defteri bulunur. Elif, Esma ve Efe'nin defter sayılarının toplamı kaç olur?

Yukarıda yer alan soru iki farklı şekilde çözülebilir.

Birinci yöntem: 3 + 3 + 3 = 9

İkinci yöntem : 3 x 3 = 9

Fatih ve Derya'nın kitaplıkları 51 tane kitap alır. Eğer Derya ve Fatih iki kitaplığı birleştirme kararı alırsa kitaplıkta kaç kitap olur?

Yukarıda yer alan soru iki farklı şekilde çözülebilir.

Birinci yöntem: 51 + 51 = 102

İkinci yöntem: 51 x 2 = 102

Çarpma işlemi yapılırken X harfi kullanılır. Bunun yanı sıra ( . ) 'da kullanılabilir. Örneğin;

4 x 2 = 8 yerine 4 . 2 = 8'dir.

0 rakamı doğal sayılar içinde yer alsa da bir sayma sayı değildir. Bu yüzden 0 çarpma işleminde yutan eleman olarak adlandırılır. Örneğin;

7 x 0 = 0

1245 x 0 = 0

Eğer ikiden fazla çarpanın yer aldığı bir işlem yapılıyorsa ve burada bir çarpan sıfır ise sonuç yine sıfır elde edilir. Örneğin;

23 x 67 x 0 = 0

Çarpma işlemi yapılırken çarpanların yerini değiştirebilirsiniz. Bu sonucu değiştirmeyecektir. Örneğin;

3 x 2 = 6 ya da 2 x 3=6 işleminde ikisi de aynı sonucu verir.

Çarpma işleminde bir çarpan 10 ise çarpıma 0 ekleyebilirsiniz. Bu daha hızlı bir şekilde işlemi sonuçlandırmanızı sağlar. Örneğin;

4 x 10 = 40

9 x 10 = 90