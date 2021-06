4. Sınıf Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Konu Anlatımı - Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Problemleri

Toplama işlemi 4. Sınıf doğal sayılar konusu içerisinde yer alan 4 matematik işleminden biri olarak öğretilmektedir. Toplama işlemi ile gün içerisinde pek çok konu hakkında kolaylıkla sonuca ulaşabilirsiniz. İşlemde toplama yapılması için değerlerin birbiri ile aynı olması kuralı bulunur. Bu kapsamda Armut ile elmayı toplamanız mümkün değildir.

TOPLAMA İŞLEMİ KONU ANLATIMI

Toplama işlemi iki şekilde yapılır. Bunun biri eldeli toplama bir diğeri ise eldesiz toplamadır. Eldesiz toplama işlemde yer alan iki basamağı topladığınız zaman sonucun 10'un altında olmasıdır. Eldeli toplama işlemi demek ise iki basamağı topladığınız zaman 10 ve daha üstünde sayılar elde etmenizdir. Eldeli toplama işlemi yapılırken onluk basamakta yer alan sayı üst basamağa getirilir.

TOPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Toplama işlemi yapılırken her zaman birler basamağı adı verilen ve en sağda yer alan basamaktan başlanır. Sayıda yer alan basamağa göre de işlemler sola doğru devam eder. Şimdi toplama işlemi nasıl yapılır hakkında aşağıda yer alan örneği inceleyelim:

4818 ve 1586 sayısını inceleyelim.

Burada rakamları alt alta getirerek birler basamağından toplamaya başlıyoruz.

Birler basamağı toplamları: 8 + 6 : 14. 14'ün 4 ünü alt basamağa yazıp 1'ini bir sonraki rakama ekliyoruz. Böylelikle 2 + 8 = 10. 10 rakamının 0'ını aşağıya yazıp 1'ini üste ekliyorsunuz. 9 + 5 = 14. 14'ün 4'ünü bir alt rakama yazıp 1'ii yine yukarıya ekliyoruz. 5 + 1 = 6 rakamını aşağıya ekliyoruz. Bu işlem sonucunda 4818 ve 1586 toplamı = 6404

Toplama işleminde yerleştirme de çok önemlidir. Birler, onlar, yüzler ve binler basamağı alt alta kendilerine denk olan basamaklara eklenmelidir.

TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLAR NASIL BULUNUR?

ABC + 246 = 798

Toplama işleminde verilmeyen rakamları bulmak için şu işlem takip edilmelidir.

Örnekte yer alan rakamlarda birler basamağının 8 olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

C + 6 = 8'dir. Bu durumda; 8-6 = C olduğuna göre C = 2'dir.

Onlar basamağı: B + 4= 9'dur. Bu durumda 9-4 = B olduğuna göre B= 5'tir.

Yüzler basamağı: A + 2 = 7'dir. Bu durumda 7 – 2 = B olduğuna göre B=5'tir.

Bilinmeyen tüm rakamları topladığımızda 5 +5+ 2 = 12'dir.