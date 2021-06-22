4. Sınıf Ses Kirliliği Konu Anlatımı - Ses Kirliliği Nedir, Nedenleri Ve Önleme Yöntemleri Nelerdir?

4. sınıf Fen Bilimleri ders konularından olan ses kirliliği çevremizde yüksek ses titreşimlerinden meydana gelir ve kişileri olumsuz etkiler. Gürültü kirliliği olarak da adlandırılan bu yüksek sesler kişilerde duyu bozukluklarının oluşmasına yol açabilir. Peki ses kirliliği nasıl meydana gelir, etkileri nelerdir ve önlemek için neler yapılmalıdır?

SES KİRLİLİĞİ NEDİR?

İşitme, insanlarda da hayvanlarda da en önemli duyudur. İşitme sayesinde çevremizde olup bitenleri kolaylıkla algılayabiliriz ve bireyler ile karşılıklı iletişim kurabiliriz. Hayvanlar için de işitme doğada hayatta kalmaları için çok önemlidir. Ses kirliliğinin olduğu ortamlar kişileri hem bedenen hem de zihnen olumsuz etkiler. Düzensiz olarak, yüksek şekilde gerçekleşen her ses kirliliği kategorisinde yer alır. Ses kirliliğinin artması ise büyükşehirlerdeki kentleşmenin ve sanayileşmenin artması, nüfus artışına paralel olarak artan konutlaşma ve trafiğe bağlıdır.

SES KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Büyükşehirlerdeki kentleşmenin düzensiz ve yoğun bir şekilde gerçekleşmesi

Şehirlerde artan nüfus

Sanayileşme ile birlikte fabrika sayısının artması

Trafikteki araç sayısının artması ve bu araçların çıkardığı sesler.

Havayolu, karayolu ve deniz yolu ulaşımında kullanılan araçların çıkardığı gürültü.

Yol ve bakım çalışmaları

Kişiler tarafından çıkarılan gürültüler.

Eğlence mekanları

Evlerde kullanılan elektronik alet ve malzemeler

Yukarıda yer alan bu nedenler kısa ve uzun süreli ses kirliliklerine yol açabilir. Şiddet derecesi de her zaman aynı şekilde meydana gelmez. Ancak bir ev ya da okul çevresinde bulunan ve ses kirliliğine yol açan oluşumlar bireyleri uzun süreli olarak rahatsız eder.

SES KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

İnsan sağlığı üzerinde ses kirliliği pek çok olumsuz etkiye neden olur. Ses seviyesinin çok yüksek olduğu alanlarda kişilerin uzun süreli kalması zamanla işitme sorunlarına yol açabilir. İşitme sorunu yaşayan bireyler de fiziksel rahatsızlığın yanı sıra psikolojik olarak da kendini iyi hissetmez.

Ses kirliliği hem geçici hem de kalıcı sorunlara yol açar. Genel olarak birkaç günlük işitme kayıpları olarak bu sorunlar kendini gösterse de ses kirliliğinin derecesine göre kalıcı sorunlarla da karşı karşıya kalınabilir. İşte ses kirliliğine maruz kalan bireylerde görülen fizyolojik ve psikolojik sorunlar:

İşitme kaybı

Kas gerilmesi

Stres ve panik

Kan basıncında artış meydana gelmesi

Hızlı solunum problemi

Beklenmeyen refleks tepkileri

Rahatsız hissetme

Korku

Sinir gerilmesi

Yorgunluk

Tedirginlik

Zihin yorulması ve odaklanma sorunu

SES KİRLİLİĞİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Ses kirliliğini önlemek için farklı ve basit önlemler alınabilir. İşte ses kirliliğini önlemenizi sağlayacak yöntemler:

Eğer bir toplulukta bulunuyorsanız ses seviyenizi düşürerek konuşmalısınız.

Tek başınıza dahi olsanız televizyon izleme ya da müzik dinleme süreçlerinde sesi ayarlamalısınız.

Dışarıda satış yapan kişilerin bağırarak dolaşması kontrol edilebilir.

Sanayileşme ve fabrikalar okulların ve evlerin olduğu alanların dışında bulunmalıdır.

Trafikteki sürücülerin kornaya basmaları engellenmelidir.

Ses kirliliğinin engellenemediği alanlar ağaçlandırılabilir.

Ev aletleri çok sıklıkla kullanılmamalıdır.

Bu basit ve kolay önlemler sayesinde ses kirliliğinin önüne geçebilir, duyma kalitenizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Aksi halde ses kirliliğine yoğun olarak maruz kalan kişiler günlük hayatlarını ve bedenlerini olumsuz etkileyecek pek çok sorunla karşı karşıya kalabilir.