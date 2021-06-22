4. Sınıf Uygun Aydınlatma Konu Anlatımı - Uygun Aydınlatma Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Aydınlatma hayatımızın her alanında bulunur. Gün boyu güneş ışığından faydalanamadığımız her anda hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan aydınlatma yöntemi aynı zamanda bir gösteriş, süsleme aracı olarak da kullanılır. Aydınlatmanın olumsuz etkileri göz organında kendisini gösterir. Bu yüzden doğru aydınlatmayı seçmek çok önemlidir. Aksi halde aydınlatma ve göz temasının sağlığınız için olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. İşte sizler için hazırladığımız uygun aydınlatma konusunun detayları.

UYGUN AYDINLATMA NEDİR?

Hayatımızın her alanında kullandığımız aydınlatma yöntemi ve seviyesi büyük önem taşır. Uygun aydınlatma kişilerin bulunduğu ortamda kullanılan ışığın o ortam için yeterli seviyede olmasıdır. Ancak uygun aydınlatmada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bunlar şu şekildedir:

Aydınlatmanın ortamda ne fazla ne de yetersiz olması gerekir. İki şekilde de görme yetimiz zarar görecektir.

Uygun aydınlatma için ampul ve lamba seçimi de önemli bir yer tutar. Eğer göz kamaşmasına yol açan bir ampul tercih edilirse bu göze zarar verir.

Aydınlatmayı yukarıdan aşağıya doğru yapmalısınız. Aksi halde ışık direkt olarak gözlerimiz ile temas eder. Aydınlatmanın yukarıdan aşağıya yapılması ışığın ortamda her alana yayılmasına da katkı sağlar.

Oda rengi ve yapısına uygun lambalar kullanılmalıdır.

Işığın direkt olarak göze gelmemesine dikkat edilmelidir.

UYGUN AYDINLATMA NASIL OLMALIDIR?

Uygun aydınlatma aşağıdaki gibi olmalıdır: