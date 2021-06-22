4. Sınıf Uzunluk Ölçme Konu Anlatımı - Matematikte Uzunluk Ölçme Birimleri Ve Problemleri

Uzunluk ölçe konusu varlık ve nesnelerin uzunluklarını bulmak için önemlidir. 4. Sınıf matematik konuları arsında yer alan uzunluk ölçme ile uzunluk ölçme birimleri ve detaylı konu anlatımını örnekler üzerinden basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

UZUNLUK ÖLÇME NEDİR?

Uzunluk ölçme çevremizde yer alan varlık ve nesneleri ölçmeye yardımcı olur. Bu konu kapsamında uzunluk ölçülerini çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Uzunluk ölçülerinde en çok bilinen ve kullanılan birim metre olarak karşımıza çıkar. Metrenin sembol olarak ifade edilmesi ise " m " harfi ile yapılır. Günlük hayatımızda yaptığımız uzunluk ölçme işlemlerinde de genel olarak metre ölçü birimine başvururuz.

Uzunluk ölçerken metrenin yanı sıra daha farklı ölçü birimlerini de kullanabilir. Bunlar daha küçük ya da daha büyük uzunluk ölçüleri olabilir. Bu ölçü birimleri ile çevrenizdeki geniş ya da dar alanları da ölçebilirsiniz. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise uzunluk ölçü birimleri arasında bağlantı olmasıdır. Metrenin büyüğüne kat, küçüğüne ise askat adı verilir. İşte askat ve kat kavramları nedir, detayları hakkında her şey…

METRENİN ASKATLARI NEDİR?

Metrenin askatları kendi içerisinde ayrılır. Milimetre mm ile, desimetre dm ile, santimetre ise cm ile ifade edilir. Peki bu uzunluk ölçülerinin karşılıkları nelerdir?

1 desimetre = 1 metrenin 10'da 1'idir. 10 desimetre ise 1 metreye denk gelir.

1 santimetre = 1 metrenin 100'de 1'idir. Bu kapsamda 100 santimetre 1 metreye eşittir.

1 milimetre = Metrenin 1000'de 1'idir. Bu da 1000 milimetrenin 1 metreye denk geldiğini ifade eder.

Yukarıda yer alan metrenin askatları ile küçük yerlerin ve nesnelerin uzunluklarını kolaylıkla ölçebilirsiniz. Bu ölçü birimleri cetveller üzerinde yer alır ve gülük hayatta da sıklıkla kullanılır.

METRENİN KATLARI NELERDİR?

Metrenin katı kilometre olarak bilinir. Bu ölçü birimi ile metrenin askatları ile ölçemeyeceğimiz mesafeleri ölçebiliriz. Kilometrenin matematikte kısaltılmışı "km" olarak bilinir. Kilometrenin kullanım alanı çok fazladır. Günlük yaşantımızda da yapılan ölçümlerde karşımıza sıklıkla çıkar. Kilometrenin en çok kullanıldığı yer ise araçlar ile yapılan yolculuklardır. Bir yerden bir yere giderken yapılan mesafe ölçüsü kilometredir. Şehirler arasındaki mesafeyi ölçmek için de metrenin katı olan kilometreden faydalanılır.

Örnek:

1 kilometre kaç metredir?

1 kilometre = 1000 metreye denk gelir.

Metreyi katlarına çevirme işlemi yaparken basamaklarının her birinde 10'a bölme işlemi uygulanmalıdır. Bu işlem sayesinde katı ilk önce metreye ardından da metrenin askatları olan desimetre, santimetre ve milimetreye dönüştürebiliriz. Şimdi uzunluk ölçme konusunu örnek problemler üzerinden pekiştirelim:

4 metre / m = 400 santimetredir / cm

4 kilometre / km = 4 bin metredir / m

25 desimetre / dm= 2.5 metredir / m

2000 milimetre / mm = 200 santimetredir /cm

6 bin metre / m = 6 kilometre / km

Yukarıda verilen alıştırmalarda da görüldüğü gibi uzunluk ölçme birimlerini farklı uzunluklar üzerinden hesaplayabilirsiniz. Uzunluk ölçü birimleri konusu kapsamında bu birimlerin kısaltılmış hallerini de öğrenmeniz gerekmektedir. Günlük hayatta da ders kapsamında kullanılan problemler içerisinde de zamanla ölçü birimlerinin uzun hali değil kısaltılmış sembollerini görebilirsiniz. Eğer bu sembolleri bilmezseniz ölçü birimlerini dönüştürme sırasında yanlışlar yapabilirsiniz.