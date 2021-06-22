4. Sınıf Veri Toplama Ve Değerlendirme Konu Anlatımı - Veri Toplama Ve Değerlendirme Soruları Örnekleri

Farklı konularda incele yapıldığı takdirde bazı veriler elde edilebilir. Bu verilerin doğru bir şekilde yorumlanması için ilk adımda veri toplama konusu öğrenilmelidir. Yazımızda veri toplama ve değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini sizler ile paylaşacağız.

VERİ TOPLAMA NEDİR?

Veri toplama konusuna gelmeden önce verinin ne demek olduğunu bilmemiz konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Veri, belirli bir konuda oryaya çıkan merak sonucu araştırma yapılması ve bu araştırmadan elde edilen bilgilerin genel tanımıdır. Araştırmalar sonucunda elde edilen bu verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aynı zamanda verilerin yorumlanması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Verilerin toplanması ve yorumlanması kapsamında kullanılan unsurlar ise şu şekildedir:

Tablo:

Verilerin toplanması konusunda tablo unsuru sıkça kullanılır. Verilerin düzenli bir şekilde toplanması için çizilen ve verilerin yerleştirildiği şekle tablo denir. Aşağıda yer alan örnekte bir tablo üzerinden verilen nasıl toplanıp değerlendirildiğini inceleyelim:

Soru:

60 kişinin yer aldığı bir spor salonunda bireyler farklı spor dalları ile ilgilenmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda 20 kişi basketbol sporuna, 14 kişi voleybol sporuna, 10 kişi jimnastiğe, 6 kişi de ip atlamaya yönelmek istemiştir. Tablo nasıl yapılır?

Basketbolda 20 öğrenci bulunur.

Voleybolda 14 öğrenci bulunur.

Jimnastikte 10 öğrenci bulunur.

İp atlamada ise 6 öğrenci bulunur.

Bu tabloya baktığımız zaman bireylerin hangi spor dallarıyla ilgilendiğini görebildiğimiz gibi kaç kişinin hangi spor dalını tercih ettiğini de belirtebiliriz.

Grafik oluşturma

Veri toplama konusunda kullanılan bir diğer unsur da grafik oluşturmadır. Grafik oluşturmada en kolay ve faydalı şekil sütundur. Bir sütün grafiğinde dikey ve yata olmak üzere farklı doğrular yer alır ve bu doğruların farklı noktalarda kesiştiğini görürüz.

Çetele oluşturma

Veri toplamada kullanılan son unsur se çeteledir. Yukarıda yer alan spor salonu örneği üzerinden çetele unsurunu kullanmayı öğrenelim:

Basketbol : / / / / / / / /

Voleybol : / / / / / /

Jimnastik : / / / /

İp atlama: / / / /

Yukarıda gördüğünüz gibi her bir spor dalının yanında yer alan ' / ' işaretine çetele denir ve her çetele bir bireyi temsil eder. Bu çeteleleri sayarak hangi spor dalında akaç kişinin yer aldığını kolaylıkla ifade edebilirsiniz.

VERİ TOPLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

4. sınıf matematik konusundan biri olan veri toplama sadece okullarda sizlere öğretilen bir ders olarak görülmemelidir. Veri toplama günlük hayatın içerisinde de sıklıkla kullanılabilir. Örneğin bir mahallede nüfus sayımı yapılırken veri toplamadan faydalanılır. Bu yöntem ile mahallede kaç kişinin yaşadığı, bunlarının kaçının erkek, kaçının kız olduğundan, yaşları, meslekleri, gelirleri ve eğitim durumlarına kadar detaylı bir bilgi elde edilebilir. Elde edilen bu veriler ise tablo, grafik oluşturma ya da çetele unsurları ile değerlendirilir ve yorumlanır. Veri toplama işlemini daha küçük alanlarda da kullanabilirsiniz. Aile ya da arkadaş grubunda bir konu hakkında kolaylıkla veri toplama işlemini yapabilirsiniz.