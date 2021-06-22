Zamanı ölçmek için farklı birimler kullanılır ve tüm bu birimler bağlantılı olarak gerçekleşir. 4. sınıf zamanı ölçme konu anlatımı- Zamanı ölçme problemleri örnekleri üzerinden konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız.

ZAMAN ÖLÇME BİRİMLERİ NEDİR?

Zamanı ölçmeye yarayan farklı zaman birimleri vardır. Bunların isimleri şu şekildedir:

Asır, yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye, salise

Yukarıda yazılan zaman birimlerinin hepsi birbirini takip eder. Bu zaman birimlerinden hiçbiri aradan çıkarılamaz. Zaman birimlerinden bazıları hızlı bir şekilde ilerlerken bazıları ise daha yavaş bir şekilde ilerler. Zaman ölçme konusunda zaman birimlerinin dönüşümlerinin de doğru bilinmesi gerekmektedir. İşte zaman birimleri ve dönüşümleri:

365 gün 1 yıla eşittir

12 ay 1 yıla eşittir

1 yıl 52 haftaya eşittir

30 gün 1 aya eşittir

4 hafta 1 aya eşittir

7 gün 1 haftaya eşittir

24 saat 1 güne eşittir

60 dakika 1 saate eşittir.

60 saniye 1 dakikaya eşittir

AY VE YIL ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?

12 ay 1 yıla eşittir. Bu kapsamda bir yılın içinde kaç ay, hafta, gün ve mevsim olduğunu bulmak için bölme işleminden faydalanılır. Örnek olarak;

19 ay içerisindeki ay ve yıl sayısı nedir?

19 / 12 : 1 yıl 7 aydır.

Bu işlemde 19 sayısını 1 yıla bölmemiz gerekti. Bu yüzden 19 / 12 işlemi ile başladık. 19 ayın içerisinde 12 ay 1 kere olduğu için kalan ay sayısı 7'dir. Bu kapsamda da sonuç 1 yıl 7 aydır.

HAFTA VE YIL ARASINDA DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?

52 hafta 1 yılı temsil eder. Belirlenen haftanın içerisindeki yıl sayısını bulmak için bölen 52 olmalıdır. Örnek olarak;

84 haftada kaç tane yıl, ay ve hafta bulunur?

84 / 52 = 1 yıl 8 ay

GÜN VE AY DÖNÜŞÜMÜ NASIL YAPILIR?

30 günün 1 ayı temsil etmesi üzerinden ilerlediğimizde belirlenen sayıdaki ay sayısını bulmak için böleni 30 olarak kullanmak gerekir. Örneğin;

134 günde kaç ay, hafta ve gün vardır?

134 / 30 = 4 ay 2 hafta