Entegre Ne Demek? Entegre Etmek Ve Olmak Ne Anlama Gelir?

Daha çok mesleki bir terim olarak kullanılan entegre sözcüğü günümüzde halk diline inerek günlük konuşmalarda da kendine yer bulmaktadır. Bu sebeple kelime anlamlarını araştıranlar bu kelimeyle karşılaşıp entegre ne demek, topluma entegre etmek, olmak ne anlama gelir diye araştırıyor. Entegrasyon nedir sorusu da bu kelimeyle alakalı aramalar arasında yer alıyor.

ENTEGRE NE DEMEK?

Dilimize Fransızca'dan giren entegre kelimesi integration "bütünleme, birbirine ekleyerek bütün haline getirme" sözcüğünden uyarlanmıştır. Bu sözcük ise Latince integrare "bütünlemek, kusur hale gelmek/getirmek" sözcüğüne dayanır. Sanayi, sosyoloji, teknoloji ve planlama alanlarında kullanılan bu sözcük bütünleşme, uyum sağlama anlamına gelir

ENTEGRE NE ANLAMA GELİR?

Dilimizde bütünleşmiş anlamına gelen bu sözcük, bilhassa Sanayi Devrimi döneminde atılan sanayileşme adımlarıyla dilimize yerleşmiştir. Birbiriyle ilgisi olmayan olayların birbiriyle uyumlu hale gelmesi durumuna entegre denir.

ENTEGRE ETMEK NE DEMEK?

Entegre kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmadan soyut bir anlam da kazanmıştır. Şöyle ki, sanayide makinelerin bütünleştirilmesi, birbirine uyumlanması haline entegre etmek denildiği gibi, düşünce ve fikirlerin ortak noktada buluşmasına da entegre etmek adı verilmektedir. Entegre etmek ya da entegre olmak iki durumu ya da olguyu birbirine uyumlu hale getirmektir.

ENTEGRASYON NEDİR?

Entegrasyon entegre olma hali, bir araya gelip birleşme ve bütünleşme demektir.

TOPLUMA ENTEGRE NE DEMEK?

Topluma entegre olmak veya etmek, bu kelimenin en sık kullanıldığı cümlelerden biridir. Bu ifadenin anlamı, bütüne ait iki parça olmak, uyum sağlamak ve bütünleşmek; ortak kimlik, fikir ve değerleri paylaşmak şeklindedir. Topluma entegre olmak bir topluluğun başka bir milletten, ırktan, dinden toplumla birleşmesi sonucu bu iki toplumun birbirine adapte olması ve kaynaşması manasına gelir. Buna Almanya'ya giden Türk işçiler örnek gösterilebilir. Ya da bir olayın bir toplumca benimsenmesi olarak da gösterilebilir.

ENTEGRE TESİS NE DEMEK?

Entegre tesis, bir ürünün üretimden itibaren tüm süreçlerinin kontrol edildiği tesislere denir. Üretim sürecinde birbirinden alakasız pek çok işlem olsa da bu işlemler tek bir çatı altında birbirine uyumlu hale getirildiği için entegre tesis adı verilir.